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屏東縣議員陸月嬌詐領萬元考察費解職 高惠芬遞補議員

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣無黨籍縣議員陸月嬌在2016年間訛詐屏東縣議會1萬2500元出國考察交通費，去年底法院判決確定，陸月嬌遭解職，由落選頭高惠芬遞補，今舉行宣誓就職。

有3屆議員資歷的陸月嬌，在2016年間訛詐屏東縣議會1萬2500元出國考察交通費，高等法院高雄分院去年9月1日依貪汙治罪條例判她2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年，並向公庫支付20萬元。陸上訴，認為緩刑太久，對褫奪公權部分有意見，最高法院認為她主張無理而駁回，陸月嬌不用坐牢，但失去議員資格。

第十選區（瑪家鄉）遞補議員由落選頭高惠芬遞補，66歲高惠芬是佳義國小教師退休，曾擔任三和部落會議主席、社區理事長。今天宣誓就職典禮，高惠芬的先生、兒女們都到場祝賀。

這屆議員任期還有1年10個月，下屆議員選舉，第十選區（瑪家鄉），地方上目前傳出有多人有角逐意願，包括代表、部落傳統領袖等人。

屏東縣第19屆縣議員任期過半， 議員55人，現有54人，議員陳文弘參選恆春鎮長補選當選，另5人涉案遭解職，鄭雙銓、潘淑真、黃建溢、陸月嬌與周陳文彬，分別由潘維屏、洪明江、利八魁、高惠芬與戴文柱遞補；國民黨19席、民進黨15席、無黨籍19席、台灣團結聯盟1席 。

戴文柱尚未辦宣誓就職典禮，依規定要公告後10天內辦理宣誓。

高惠芬（左三）遞補議員舉行宣誓就職典禮，縣議員們同賀。記者劉星君／攝影
高惠芬（左三）遞補議員舉行宣誓就職典禮，縣議員們同賀。記者劉星君／攝影
高惠芬遞補議員舉行宣誓就職典禮。記者劉星君／攝影
高惠芬遞補議員舉行宣誓就職典禮。記者劉星君／攝影
高惠芬（右）遞補議員舉行宣誓就職典禮，縣府秘書長邱黃肇崇頒發當選證書。記者劉星君／攝影
高惠芬（右）遞補議員舉行宣誓就職典禮，縣府秘書長邱黃肇崇頒發當選證書。記者劉星君／攝影
高惠芬（右四）遞補議員舉行宣誓就職典禮，家人們到場祝賀。記者劉星君／攝影
高惠芬（右四）遞補議員舉行宣誓就職典禮，家人們到場祝賀。記者劉星君／攝影

屏東縣 考察

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