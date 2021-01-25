籌到6000萬想交保 張綱維：母親暴瘦20公斤需要照顧

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產36億元被羈押至今，法院去年曾裁定8000萬元現金、辯護人劉煌基律師提出2000萬元保證書讓張停押，但張籌不出錢，法院去年12月底裁定續押2個月；張綱維再聲請具保停止羈押，並指籌到6000萬元保金、2000萬元人保，盼法院讓他交保處理遠航強制執行案件和照顧罹癌、暴瘦20公斤的母親。

台北地方法院今開庭訊問，張綱維指出，母親身體越來越糟，暴瘦20公斤也常常昏倒，急需他交保去照顧，且遠航涉及司法案件，沒有人願意代替他處理公司事務，所有動產將被當廢棄物丟掉，他不出去真的無能為力，現在他完全沒辦法瞭解遠航機場、飛機的情況有多糟，飛機一年多沒有維護，可能都壞了、快爛光了。

他說，最多可籌到6000萬元保金、2000萬人保，他真的莫可奈何，且本案沒有任何被害人，「被害的只有我自己」，遠航是他獨資的公司，只是檢方不認同會計作帳方式，「遠航本來就是淨值負100多億的公司，怎麼會有錢讓我逃走？」

張綱維說，遠航作帳方式也是民航局金檢交辦他做的，把其他獨資公司的房地產挹注到遠航，「從頭到尾無論資金、房地產，都是我個人的」，可能有左口袋、右口袋的問題，但絕對沒有掏空的問題，否則為何沒有任何被害人？

他說，他一直都承認對會計、財務不熟悉，作帳方式也是經會計師認可，他也不知道對不對，但他絕對沒有存心掏空；自從兩岸關係不好的這5年，公司虧損非常嚴重，加上疫情才會周轉不靈，「我沒有動機也沒有必要去掏空我獨資的公司」，不然也不用他自己、母親、其他獨資公司都幫遠航作保，「我現在真的籌不出資金，不然也不用關那麼久」。

委任律師劉煌基表示，法院民事執行處2月10日將強制執行遠東航空，動產都會騰空，機棚、辦公室都會歸還給台北航空站；遠航目前沒有任何員工，急需張綱維去處理，否則所有動產將被視為廢棄物。

他說，張綱維自去年4月2日羈押至今，盡力配合債權銀行、行政執行署辦理清償，拍賣清償金額約有10億元，後續也會積極處理，此部分也需張綱維協助；最後，張綱維願意配合法院所有強制處分措施，盼法院准許交保。