有多項前科還供門號給應召集團 男子不知悔改遭地院判刑

屏東一名林姓男子有侵占、詐欺等前科，即使服完刑期，仍不知悔改，竟把自己的手機門號，供應召集團成員使用，於去年遭警方查緝。屏東地方法院認為，林用自己的門號，任由他人媒介性交易，助長犯罪，因此將他依幫助犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4個月。

判決指出，林男於2016年因侵占案遭屏東地院判處有期徒刑5個月，易科罰金執行完畢後，又因詐欺案件，遭橋頭地院判處有期徒刑7個月。

即使林男服完刑期，仍不知悔改，明知社會不法份子為掩飾渠等不法行徑，會透過他人的人頭電話來躲避執法機關追緝，林仍在2019年12月28日將自己申辦的行動電話門號，供一名「阿頡」的應召集團成員使用。

該召集團成員便利用林男的電話號碼，作為網站上性交易廣告中的聯繫方式，直到去年3月，警方以釣魚的方式與應召成員取得聯繫，並於某汽車旅館將人查獲，並得知林男犯行，後由屏東地檢署依法起訴。