聽新聞
test
0:00 / 0:00
有多項前科還供門號給應召集團 男子不知悔改遭地院判刑
屏東一名林姓男子有侵占、詐欺等前科，即使服完刑期，仍不知悔改，竟把自己的手機門號，供應召集團成員使用，於去年遭警方查緝。屏東地方法院認為，林用自己的門號，任由他人媒介性交易，助長犯罪，因此將他依幫助犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4個月。
判決指出，林男於2016年因侵占案遭屏東地院判處有期徒刑5個月，易科罰金執行完畢後，又因詐欺案件，遭橋頭地院判處有期徒刑7個月。
即使林男服完刑期，仍不知悔改，明知社會不法份子為掩飾渠等不法行徑，會透過他人的人頭電話來躲避執法機關追緝，林仍在2019年12月28日將自己申辦的行動電話門號，供一名「阿頡」的應召集團成員使用。
該召集團成員便利用林男的電話號碼，作為網站上性交易廣告中的聯繫方式，直到去年3月，警方以釣魚的方式與應召成員取得聯繫，並於某汽車旅館將人查獲，並得知林男犯行，後由屏東地檢署依法起訴。
屏東地院認為，林男可預見將申辦的門號供他人使用，恐有助有心人士犯罪，仍將門號交由他人協助媒介性交易，助長犯罪，因此，將林依幫助犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4個月。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言