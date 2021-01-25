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有多項前科還供門號給應召集團 男子不知悔改遭地院判刑

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名林姓男子有侵占、詐欺等前科，即使服完刑期，仍不知悔改，竟把自己的手機門號，供應召集團成員使用，於去年遭警方查緝。屏東地方法院認為，林用自己的門號，任由他人媒介性交易，助長犯罪，因此將他依幫助犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4個月。

判決指出，林男於2016年因侵占案遭屏東地院判處有期徒刑5個月，易科罰金執行完畢後，又因詐欺案件，遭橋頭地院判處有期徒刑7個月。

即使林男服完刑期，仍不知悔改，明知社會不法份子為掩飾渠等不法行徑，會透過他人的人頭電話來躲避執法機關追緝，林仍在2019年12月28日將自己申辦的行動電話門號，供一名「阿頡」的應召集團成員使用。

該召集團成員便利用林男的電話號碼，作為網站上性交易廣告中的聯繫方式，直到去年3月，警方以釣魚的方式與應召成員取得聯繫，並於某汽車旅館將人查獲，並得知林男犯行，後由屏東地檢署依法起訴。

屏東地院認為，林男可預見將申辦的門號供他人使用，恐有助有心人士犯罪，仍將門號交由他人協助媒介性交易，助長犯罪，因此，將林依幫助犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4個月。

林姓男子有侵占、詐欺等前科，還將自己的手機門號，供應召集團成員使用，經審理，屏東地方法院將他依幫助犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4個月。記者陳弘逸／攝影
林姓男子有侵占、詐欺等前科，還將自己的手機門號，供應召集團成員使用，經審理，屏東地方法院將他依幫助犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑4個月。記者陳弘逸／攝影

屏東 性交易 詐欺

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