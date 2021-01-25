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大街廟前罵人狗、肖查某 婦人被判罰1萬2

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

蘇姓婦人與林姓男子等2人素不相識，蘇被控先於去年5月間市在台南大天后宮門口，涉嫌辱罵林為「狗」後，去年6月在三宮大帝廟門口，以肖查某辱罵蘇姓女子，台南地院依蘇觸犯公然侮辱罪，共2罪，各處罰金6千元，得易服勞役，全案可上訴。

判決說，蘇女（55歲）去年5月22日 晚上9點多，在台南市大天后宮門口，對林出言「我聽你一隻狗在放屁」，辱罵林為「狗」。蘇女去年6月16日凌晨4點30分，在台南市三宮大帝廟門口，以「哭北」、「肖查某，整天在肖、肖、肖，不知在肖什麼」等語，辱罵另一名蘇姓女子。

蘇否認涉有上開妨害名譽犯行，但法官根據告訴人林、蘇指訴甚詳，復有錄影光碟認為她所說為臨訟卸責之詞，不採信她的供詞，蘇所為，觸犯刑法第309條公然侮辱罪。

法官審酌，蘇不尊重他人人格尊嚴，以足以貶抑人格及社會評價言語對二人侮辱，所為甚屬不該；考量她否認犯行，還沒有與告訴人和解，兼衡素行、智識程度及生活狀況等一切情狀，量處其刑。

蘇姓婦人被控先於去年5月間涉嫌辱罵林男為「狗」後，去年6月以肖查某辱罵蘇姓女子，台南地院依蘇觸犯公然侮辱罪，共2罪，各處罰金6千元。圖／本報資料照片
蘇姓婦人被控先於去年5月間涉嫌辱罵林男為「狗」後，去年6月以肖查某辱罵蘇姓女子，台南地院依蘇觸犯公然侮辱罪，共2罪，各處罰金6千元。圖／本報資料照片

公然侮辱 天后宮 妨害名譽

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