男用行車記錄器拍攝檢舉挨告 戶外道路拍攝不起訴
陳姓男子去年用行車記錄器，拍下林姓駕駛疑似違規行經調撥車道，不依規定使用頭燈等，向警方檢舉導致林遭開罰，林不滿被檢舉，提告陳男妨害秘密無故竊錄他人非公開活動罪。士林地檢署偵結，認為在公開戶外道路拍攝，不構成妨害秘密罪，以不起訴處分。
林男提告指出，去年10月間開車行駛在士林區承德路5段與中正路口，遭陳男使用行車記錄器拍攝，並向警方檢舉違規行經調撥車道、未依規定使用頭燈，收到警方違反道通教路管理事件通知到，提告妨害祕密罪嫌。
檢舉的陳男供稱，當時行經此路段發現對方違規「想導正對方的駕駛行為，減少交通事故發生」用才會拿行車記錄器片段檢舉。
不起訴書指出，林男車輛行經調撥車道，未不依規並使用頭燈，此照片是在公開戶外道路拍攝，行經路段的車輛駕駛都能目睹，不是非公開活動範疇，因此不構成無故竊錄他人非公開活動罪，全案以不起訴處分。
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