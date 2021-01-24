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男用行車記錄器拍攝檢舉挨告 戶外道路拍攝不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓男子去年用行車記錄器，拍下林姓駕駛疑似違規行經調撥車道，不依規定使用頭燈等，向警方檢舉導致林遭開罰，林不滿被檢舉，提告陳男妨害秘密無故竊錄他人非公開活動罪。士林地檢署偵結，認為在公開戶外道路拍攝，不構成妨害秘密罪，以不起訴處分。

林男提告指出，去年10月間開車行駛在士林區承德路5段與中正路口，遭陳男使用行車記錄器拍攝，並向警方檢舉違規行經調撥車道、未依規定使用頭燈，收到警方違反道通教路管理事件通知到，提告妨害祕密罪嫌。

檢舉的陳男供稱，當時行經此路段發現對方違規「想導正對方的駕駛行為，減少交通事故發生」用才會拿行車記錄器片段檢舉。

不起訴書指出，林男車輛行經調撥車道，未不依規並使用頭燈，此照片是在公開戶外道路拍攝，行經路段的車輛駕駛都能目睹，不是非公開活動範疇，因此不構成無故竊錄他人非公開活動罪，全案以不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

行車記錄器 車道 事故

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