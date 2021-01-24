日本廚師酒駕被吊照 肇事逃逸賠12萬求緩刑法官不准

台中市一名曾獲媒體報導的日本籍廚師西原，因曾酒駕遭吊銷駕照，但他在去年3月間，騎車行經西屯區太原路時，直接打方向燈左轉，造成後方騎車的蔡姓男子反應不及，直接撞上，西原不顧蔡已倒地，仍逕自駛離，事後西原仍否認犯行，但以12萬與蔡達成和解，希望法官判處緩刑，但台中地院審理後，認為西原犯後態度不佳，依肇事逃逸判刑6月，可上訴。

判決書指出，日本籍廚師西原在去年3月22日晚間9時許，騎車沿西屯區太原路往華美西街方向行駛，未料行經太原路、寧夏路口時，當時西原行駛在快車道，左後方還有蔡姓男子的機車，西原突然打方向燈後左轉，後方蔡反應不及，蔡機車右前車身，撞上西原的機車左後方，蔡倒地，造成右肩雙手右髖右膝挫傷擦傷、右肘挫傷。

西原肇事後，騎車離開現場，後方有目擊者行經該處後，協助通報警方到場，警方調閱監視器後，循線查出是西原涉案。

西原到案時辯稱，他不是在寧夏路轉，而是要在寧夏路下個路口轉，他抵達寧夏路的時候，左後方有聲音，知道有東西倒下來，但是他沒有跟他有碰撞，「沒有感覺有碰撞，所以就回家了」。

西原所聘請的律師也辯稱，案發前是蔡姓男子騎車欲超車，沒有保持安全距離，也沒有注意車前狀況，才追撞西原的機車，然後是蔡自己緊急煞車，才導致機車失控滑倒，西原誤以為是蔡自己失控滑倒，沒有發生碰撞，主觀上無肇事逃逸犯意。

台中地院審理時，找來當時行駛在西原、蔡姓男子後方20多公尺的另名劉姓駕駛，劉證稱，兩名騎士他都不認識，當時兩騎士是一前一後行駛，前方突然打方向燈左轉，後方的反應不及才撞上。

台中地院認為，根據警方的職務報告、監視器影像，事故現場圖、調查報告表、被害人、證人證詞等證據，認定西原涉嫌肇事逃逸罪，犯行明確，且西原的辯護人稱是後方蔡姓男子未注意車前狀況，才會釀禍，不過根據道路安全規則規定，左彎車需禮讓直行車，西原臨時打方向燈要左轉，已有過失在先，又沒有禮讓直行車才會釀禍，事後還卸責說是蔡未注意車前狀況，犯後態度不佳。