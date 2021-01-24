男騎車闖紅燈抗罰勝訴 員警送達通知未合法

徐姓男子騎車闖紅燈被員警攔停，徐男拒絕簽名並拒收通知單，還打官司抗罰。法院發現，員警在徐男拒收通知單後未告知應到案時間及處所，未合法送達，判罰單無效。全案可上訴。

判決指出，徐男於去年5月19日晚間騎車行經新北市新店區時，被員警攔停舉發闖紅燈，徐男不服，拒絕在舉發通知單上簽名，也拒收通知單。台北市交通事件裁決所裁處徐男罰鍰新台幣1800元。徐男不服，提起行政訴訟。

士林地方法院審理期間，調閱員警採證照片及相關紀錄，認定徐男在事發當晚騎車到新店區北宜路一段時，在一處紅燈處逕行迴轉，的確有闖紅燈事實。

員警攔停徐男後，製作舉發通知單，但徐男拒簽拒收，員警多次告訴徐男若不服可以申訴，但沒有告知徐男何時到北市交裁所報到。

法官指出，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，行為人若拒絕收受通知單，員警應告知行為人應到案時間及處所，並記明事由與告知事項，才能算是行為人已收受舉發通知單。但此案員警在徐男拒收後並未告知應到案時間及處所，不能算合法送達。

法官認為，此案舉發通知單既未合法送達徐男，北市交裁所所做出為原處分應不合法，判決撤銷原處分。全案可上訴。