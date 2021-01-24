歹徒用30公分身高差 持假槍挾持超商女店長搶5千

24歲陳姓男子去年2月因欠債，鎖定北市士林區一家超商，利用與女店長身高相差30公分的體型優勢，趁無顧客在場架住女店長身體，亮出手槍造型打火機，恫嚇要5千元，得手後搭車離去。士林地方法院審結，依強盜罪判處2年8月；提供存摺給詐欺集團，依詐欺罪處拘役20天，可易科罰金。

陳男身高176公分，身穿黑衣褲，帶著黑色鴨舌帽，與被害女店長有約30公分的身高差，去年2月11日上午先到店內買飲料勘查地形，1個小時後確認沒有其他顧客、店員，進入超商犯案。

判決指出，陳男從後方抓住女店長臉部、架住身體，把人帶到廁所附近，亮出手槍造型打火機恫嚇，女店長試圖反抗掙脫，但直接遭腕力壓制，根本無抵抗、呼救，導致兩手擦挫傷瘀青。

女店長供稱，被架到廁所時，看到歹徒手中有一支小槍，當時不知道是打火機，所以很害怕不敢反抗；因歹徒說只要5千元，害怕被攻擊，擔心自身安危，才會自行走到收銀台拿錢給他。

依調閱監視器畫面顯示，陳得手收銀台5千元後搭乘計程車逃逸、變裝，支付200元車資後，在銀行匯款4800元清償債務。檢警查緝陳男到案，發現陳在2019年11月間，提供2個銀行帳戶給詐騙集團，導致3名被害人受騙，共計匯款遭騙30萬元，款項全遭詐騙集團提領一空。

陳男對於詐欺及強盜均坦承犯行。合議庭認為，陳和女店長體型、力氣均有相當差距，超商空間小，案發時手中更有被誤認為真槍的手槍造型打火機，女店長遭受突然攻擊，顯然無抵抗能力，達不能抗拒程度。

合議庭考量，陳未持可能造成女店長生命身體威脅凶器犯案，以拉扯方式命交出財物，手段尚非殘暴，得手僅5千元，犯後坦承犯行與超商達成和解，賠償1萬2千元等，已有悔該之心，依刑法59條情堪憫恕減刑，依強盜罪判處2年8月徒刑。