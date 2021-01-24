高雄交通執法即日開跑 酒駕、闖紅燈、超速列重點

年初事故多，高雄市交通局統計，高雄市去年1、2月A1（當場或24小時內死亡）死亡人數高達48人，占全年死亡人數24%，肇因則多與超速、闖紅燈、行人違規有關。副市長林欽榮指示警察單位即日起啟動年初交通執法工作，並依往年事故特性，將酒駕、闖紅燈及超速列為執法重點。

林欽榮日前在道安會報裁示警察單位啟動年初交通執法工作，將酒駕、闖紅燈及超速列為執法重點。林欽榮說，去年高雄交通事故死傷人數降幅達4%，但死亡人數與去年持平，仍有努力空間，盼局處通力合作。

林欽榮也責成交通局針對往年事故進行分析，對特定違規態樣進行精準執法打擊。交通局長張淑娟也說，去年1、2月A1死亡人數高達48人，占全年死亡人數的24%，顯示年初道安工作的重要性。

交通局統計分析，車禍事故好發於小港、三民、左營等人口稠密的行政區，肇因多與超速、闖紅燈、行人違規有關；另外，林園、小港、燕巢等行政區大型車事故也快速增加，也須多加注意。

近期輕軌大南環通車、鐵路地下化園道開放及YouBike2.0增站，市府盼市民多利用公共運輸建設，避免停車不便及交通壅塞，也能安全抵達目的地。