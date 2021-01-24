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丈母娘抓姦女婿開3噸半卡車出摩鐵 氣爆打小三變互告

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東郭姓婦人前年7月跟女兒到摩鐵埋伏抓姦，女婿與小三開車要退房，郭婦涉氣得衝上右前座，蒐證並出手亂打，向小三求償獲判賠10萬元確定；但小三另去驗傷診斷出右臉、肩膀等挫傷，提告郭婦傷害罪，一、二審皆判郭婦拘役10天，易科罰金1萬元，仍可上訴。

判決指出，經營麵攤的郭姓婦人（63歲），女兒跟做工的女婿2011年結婚後育有2個小孩，但2019年間，女婿與王姓女保險業務員外遇；2019年7月13日晚間，女婿跟王女到屏東縣某汽旅投宿，郭婦跟女兒便去抓姦。

隔天凌晨2點多，女婿開著3噸半卡車，倒車要離開退房，郭婦跟女兒見狀衝上前，郭婦跑到王姓女子坐的右前座，情緒激動地打開車門，一邊拿手機錄影，也伸手亂打、猛抓，在場警方趕緊制止，將相關人都帶回派出所。

郭婦女兒心碎對自己丈夫、王姓女子共求償50萬元，兩人辯稱，王女陪同丈夫去修理機械，但身體不適，才去汽車旅館開房間休息，欲待丈夫身體好轉再載王女回家，這段時間並沒有任何親密接觸行為。

一審屏東地院的簡易庭認為，郭婦女婿、王姓女子的說法根本不符常理，已屬婚姻關係外的不正常往來，判連帶賠5萬元；上訴後，郭婦女兒與女婿達成和解，僅對王女求償，二審屏院合議庭考量情節、財力，改判王女應賠10萬確定。

另一方面，王女也提告刑事傷害罪嫌，控郭姓婦人當時開車門後，先用手打她頭2到4下，再很大力抓胸部，驗傷有右顳部挫傷等傷；郭婦辯稱是為拍照而撥開王女的手，但一審屏院依傷害罪處拘役10天，上訴後，高雄高分院認為王女肩膀也有挫傷，改判仍處拘役10天。

屏東郭姓婦人前年7月跟女兒到某摩鐵埋伏抓姦，女婿與小三開車要退房，郭婦涉氣得衝上亂打，雙方互告。圖／翻攝Google map
屏東郭姓婦人前年7月跟女兒到某摩鐵埋伏抓姦，女婿與小三開車要退房，郭婦涉氣得衝上亂打，雙方互告。圖／翻攝Google map

屏東縣 傷害罪

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