醋夫偕友闖民宅抓小王 強擄逼簽本票嗆：我老婆好睡嗎

台中市江姓男子在去年初透過手機通訊軟體，發現妻子與已婚的侯姓商人有染，因此要妻子傳訊約在侯家見面，江隨後在3名友人，侯原以為只有江妻到場，未料江與3友人闖入，還嗆侯「我老婆好睡嗎」，隨後將侯強擄到自己的住處，逼侯簽下100萬本票處理糾紛，侯事後委由律師提告，台中地院審結，依強制等罪，判拘役90天，得易科，其餘3人依侵入住宅罪，均判拘役20天，得易科。

判決書指出，江姓男子在去年初懷疑妻子與侯姓商人有染，與妻子對質後，要妻子以「見個面」為由，相約在侯家一聚，去年2月9日上午10時許，侯不知江已找好三名友人要到住處處理感情糾紛，還要女兒幫忙開車庫鐵門讓江妻進入，未料江與三名友人在未經侯同意下，就闖進屋內，江看到侯後，還以台語嗆聲「有歡喜嗎？有爽嗎？我老婆好睡嗎」

江姓男子與友人以手臂、推胸、攬肩等強暴方式，要求侯到江的住處商討如何處理此次的婚外情事件，侯被拉出家門時，江的友人還對著鄰居高喊「討客兄，被我們抓包」，侯隨後在江的住處，被逼簽下一張100萬的本票，期間江還辱罵「你懶覺啦」，侯事後委由律師提出告訴。