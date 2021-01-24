快訊

拜登政府友台聲明向北京叫陣 背後心思恐讓台灣笑不出來

曬多久太陽才足夠維生素D？美國皮膚科學會的建議讓人意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醋夫偕友闖民宅抓小王 強擄逼簽本票嗆：我老婆好睡嗎

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓男子在去年初透過手機通訊軟體，發現妻子與已婚的侯姓商人有染，因此要妻子傳訊約在侯家見面，江隨後在3名友人，侯原以為只有江妻到場，未料江與3友人闖入，還嗆侯「我老婆好睡嗎」，隨後將侯強擄到自己的住處，逼侯簽下100萬本票處理糾紛，侯事後委由律師提告，台中地院審結，依強制等罪，判拘役90天，得易科，其餘3人依侵入住宅罪，均判拘役20天，得易科。

判決書指出，江姓男子在去年初懷疑妻子與侯姓商人有染，與妻子對質後，要妻子以「見個面」為由，相約在侯家一聚，去年2月9日上午10時許，侯不知江已找好三名友人要到住處處理感情糾紛，還要女兒幫忙開車庫鐵門讓江妻進入，未料江與三名友人在未經侯同意下，就闖進屋內，江看到侯後，還以台語嗆聲「有歡喜嗎？有爽嗎？我老婆好睡嗎」

江姓男子與友人以手臂、推胸、攬肩等強暴方式，要求侯到江的住處商討如何處理此次的婚外情事件，侯被拉出家門時，江的友人還對著鄰居高喊「討客兄，被我們抓包」，侯隨後在江的住處，被逼簽下一張100萬的本票，期間江還辱罵「你懶覺啦」，侯事後委由律師提出告訴。

全案經台中地院審理後，根據現場監視器影響、告訴人證詞、證人證詞等證據，認定江姓男子涉犯強制、誹謗、公然侮辱等罪，判拘役90天，得易科9萬元，另外涉案江的三名友人，都被認定涉侵入住宅罪，判拘役20天，判拘役20天，得易科，可上訴。

台中市江姓男子因懷疑妻子與侯姓商人有染，去年初涉嫌與友人闖入侯家，將侯帶走後，逼侯簽本票處理感情糾紛，江遭台中地院判拘役90天。圖／報系資料照
台中市江姓男子因懷疑妻子與侯姓商人有染，去年初涉嫌與友人闖入侯家，將侯帶走後，逼侯簽本票處理感情糾紛，江遭台中地院判拘役90天。圖／報系資料照

律師 公然侮辱 監視器

延伸閱讀

街友想吃牢飯搶超商入監又反悔 法官判6月刑得易科罰金

為廁所一盞燈爆衝突 43年鄰居當街拉扯鬧上法院

陳盈潔教唆大姊偽造本票獲緩刑 但要吐30萬還邱男

超商店長熊抱17歲女店員還說身體香 判拘役50天

相關新聞

散布確診白牌司機火化未依規定 網友獲判無罪

台中市王姓網友涉嫌在去年2月間，在手機通訊軟體LINE群組內，傳送一則貼文，指出新冠肺炎確診的白牌司機，殯葬業者未依規定...

高雄交通執法即日開跑 酒駕、闖紅燈、超速列重點

年初事故多，高雄市交通局統計，高雄市去年1、2月A1（當場或24小時內死亡）死亡人數高達48人，占全年死亡人數24%，肇...

醋夫偕友闖民宅抓小王 強擄逼簽本票嗆：我老婆好睡嗎

台中市江姓男子在去年初透過手機通訊軟體，發現妻子與已婚的侯姓商人有染，因此要妻子傳訊約在侯家見面，江隨後在3名友人，侯原...

酒醉上兵嗆安全士官三字經 認錯道歉換緩刑

陸軍機械化步兵第269旅饒姓上兵2019年底到陸軍裝甲第584旅受CM21甲車駕駛專長訓，期間饒與同期受訓的官兵在營區外...

病父年輕時嗜賭外遇 子女聲請免除扶養法官裁准

鄭姓兄妹以父親年輕時染有賭博惡習，工作不穩定，與母親離婚後，對子女不聞不問，不曾給付扶養費用，向台南地院聲請免除扶養義務...

街友想吃牢飯搶超商入監又反悔 法官判6月刑得易科罰金

蔡姓男街友因沒錢想吃牢飯，去年11月間被控涉嫌假裝持有兇器到台南市南區超商，向店員出言恫嚇要搶劫，得手150元後被法辦起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。