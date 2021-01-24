為還債當媽媽桑 卻因嫖客坦承露餡

屏東縣一名吳姓女子於恆春某養身館擔任櫃台人員，協助嫖客與安排從事性工作的小姐進行性交易，並從中牟利還債。去年有嫖客消費遭警方攔查，才得知吳女犯行。經屏東地方法院審理，將吳依共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收扣案4千元現金與未扣案的犯罪所6萬元。

判決指出，吳女為了償還債務，於恆春鎮某養身館擔任櫃台人員，協助安排嫖客與從事性工作的小姐性交易，且每次收取的2000元中，小姐可得1400元，其餘600元歸店內所有，吳女便以此方式來營利。

直到去年，有2名男子登門消費，吳女安排兩名越南籍女子接待，豈料，兩人完成性交易，走出養身館後，被警方發現，經攔查得知此事，並當場向吳扣得交易現款4000元。另，計吳女扣除房租、水電及分予小姐款項，每月收入約1萬多元，總計獲利約6萬元。