為還債當媽媽桑 卻因嫖客坦承露餡
屏東縣一名吳姓女子於恆春某養身館擔任櫃台人員，協助嫖客與安排從事性工作的小姐進行性交易，並從中牟利還債。去年有嫖客消費遭警方攔查，才得知吳女犯行。經屏東地方法院審理，將吳依共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收扣案4千元現金與未扣案的犯罪所6萬元。
判決指出，吳女為了償還債務，於恆春鎮某養身館擔任櫃台人員，協助安排嫖客與從事性工作的小姐性交易，且每次收取的2000元中，小姐可得1400元，其餘600元歸店內所有，吳女便以此方式來營利。
直到去年，有2名男子登門消費，吳女安排兩名越南籍女子接待，豈料，兩人完成性交易，走出養身館後，被警方發現，經攔查得知此事，並當場向吳扣得交易現款4000元。另，計吳女扣除房租、水電及分予小姐款項，每月收入約1萬多元，總計獲利約6萬元。
屏東地院審理，吳女與成年應召站成員共同藉機從事媒介性交的行為牟利，危害社會秩序，行為實有可議，考量她警詢、偵查以及審理期間皆坦承犯行，且態度尚可，便將她依共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並沒收扣案4千元現金與未扣案的犯罪所6萬元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言