快訊

散布確診白牌司機火化未依規定 網友獲判無罪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒醉上兵嗆安全士官三字經 認錯道歉換緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

陸軍機械化步兵第269旅饒姓上兵2019年底到陸軍裝甲第584旅受CM21甲車駕駛專長訓，期間饒與同期受訓的官兵在營區外飲酒後返回營區，不料饒酒醉竟在營區大門處大聲咆哮、行為失控，之後在營舍看見林姓安全士官，又對其嗆「三字經」；新竹地院審理終結，饒因坦承犯行，向對方道歉，才獲判緩刑。

經查，饒男2017年7月入伍，2019年11、12月間服役於陸軍機械化步兵第269旅，並至584旅受CM21甲車駕駛專長訓。2019年12月饒晚間與同期受訓官兵在營區外飲酒返回營區，因酒醉先在大門咆哮，行為失控，之後再營舍看見林男穿迷彩服、S腰帶、警棍等勤務服裝，且配戴安全士官臂章，竟對其嗆三字經。

法官認，饒男因酒後返營情緒失控而對擔任警戒職務者當場侮辱，已危害軍紀，行為實有不當，考量饒坦承犯行，並對林道歉，應知悔悟，事發當時約20歲，年輕識淺、思慮欠周，審酌依對於擔任警戒職務之人當場侮辱，最判拘役30日，緩刑2年，半年內向公庫支付新台幣4萬元。

饒酒醉竟在營區大門處大聲咆哮、行為失控，之後在營舍看見林姓安全士官，又對其嗆三字經；新竹地院審理終結，饒因坦承犯行，向對方道歉，才獲判緩刑。圖／報系資料照
饒酒醉竟在營區大門處大聲咆哮、行為失控，之後在營舍看見林姓安全士官，又對其嗆三字經；新竹地院審理終結，饒因坦承犯行，向對方道歉，才獲判緩刑。圖／報系資料照

新竹

延伸閱讀

台南國中女學生與叔叔亂倫 阿嬤出面為子求情判他緩刑

男子與酒醉女共乘計程車趁機指侵 司機：以為是男女朋友

大學生與國中女在堤防辦事 校方通報他賠償獲緩刑

陸軍特戰天龍進駐陽明山八煙 陽金要隘神秘戰士曝光

相關新聞

散布確診白牌司機火化未依規定 網友獲判無罪

台中市王姓網友涉嫌在去年2月間，在手機通訊軟體LINE群組內，傳送一則貼文，指出新冠肺炎確診的白牌司機，殯葬業者未依規定...

酒醉上兵嗆安全士官三字經 認錯道歉換緩刑

陸軍機械化步兵第269旅饒姓上兵2019年底到陸軍裝甲第584旅受CM21甲車駕駛專長訓，期間饒與同期受訓的官兵在營區外...

病父年輕時嗜賭外遇 子女聲請免除扶養法官裁准

鄭姓兄妹以父親年輕時染有賭博惡習，工作不穩定，與母親離婚後，對子女不聞不問，不曾給付扶養費用，向台南地院聲請免除扶養義務...

街友想吃牢飯搶超商入監又反悔 法官判6月刑得易科罰金

蔡姓男街友因沒錢想吃牢飯，去年11月間被控涉嫌假裝持有兇器到台南市南區超商，向店員出言恫嚇要搶劫，得手150元後被法辦起...

為廁所一盞燈爆衝突 43年鄰居當街拉扯鬧上法院

台中市張姓老翁與廖姓老翁是43年的鄰居，但過去曾因為停車問題，發生肢體衝突，鬧上法院，去年4月間，張又認為廖住處的廁所燈...

涉假交易 微軟前經理80萬交保

台灣微軟前經理張銘芳涉嫌詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得三百八十多萬元績效獎金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。