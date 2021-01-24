酒醉上兵嗆安全士官三字經 認錯道歉換緩刑

陸軍機械化步兵第269旅饒姓上兵2019年底到陸軍裝甲第584旅受CM21甲車駕駛專長訓，期間饒與同期受訓的官兵在營區外飲酒後返回營區，不料饒酒醉竟在營區大門處大聲咆哮、行為失控，之後在營舍看見林姓安全士官，又對其嗆「三字經」；新竹地院審理終結，饒因坦承犯行，向對方道歉，才獲判緩刑。

經查，饒男2017年7月入伍，2019年11、12月間服役於陸軍機械化步兵第269旅，並至584旅受CM21甲車駕駛專長訓。2019年12月饒晚間與同期受訓官兵在營區外飲酒返回營區，因酒醉先在大門咆哮，行為失控，之後再營舍看見林男穿迷彩服、S腰帶、警棍等勤務服裝，且配戴安全士官臂章，竟對其嗆三字經。