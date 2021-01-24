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散布確診白牌司機火化未依規定 網友獲判無罪

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散布確診白牌司機火化未依規定 網友獲判無罪

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓網友涉嫌在去年2月間，在手機通訊軟體LINE群組內，傳送一則貼文，指出新冠肺炎確診的白牌司機，殯葬業者未依規定在24小時內火化，遭彰化縣衛生局駁斥為不實資訊後，函請檢警調查，全案依傳染病防治法罪起訴後，台中地院審結，認定當時正值新冠肺炎疫情高度警戒時期，且王發文時，尚無屍體處理的管制規定，難以苛責王需知道新冠肺炎遺體的火化期限與正規處理方式，判王無罪。

根據判決書，王姓網友在去年2月17日在手機通訊軟體的群組中，接受到確診新冠肺炎的白牌司機火化的訊息後，在一個名稱為「杜拜OGC黃金數字貨幣」、共有132名網友的群組內，發布貼文「國內第19例新型冠狀病毒肺炎患者，前天傍晚6時死亡。不過，遺體處理卻爆出烏龍大紕漏！彰化殯葬業者未依照規定於24小時內火化，還將遺體運到彰化殯儀館冰存，且工作人員全程未依規定穿戴防護衣，也沒有進行消毒。目前衛生單位正在積極修補此一防疫漏洞，並追究相關責任。」

此一訊息後來被彰化縣衛生局駁斥為假訊息，函請檢警偵辦，台中地檢署循線查獲發文的王姓網友，王辯稱，當時是從另一個群組「「中華民俗文化創意協會」的群組中轉貼，來源是一名地方報記者，並強調，自己只是一般老百姓，當時也有看到電子媒體TVBS有類似的報導，才認為是真的，另外也有求證過一名殯儀館附近的居民。

台中地院審理時認為，當時正值社會各界正因擔憂新冠肺炎疫情而高度警戒，因此媒體有相關確診白牌司機火化的相關新聞，不過該名白牌司機死亡的時間為去年2月15日，火化時間為2月17日，衛福部疾管署針對新冠肺炎屍體處理感染的管制建議是直到去年的3月21日才公告，該公告中指出，殯葬業者以一般常規處理即可。

台中地院認為，王姓網友身為一般社會民眾，尚難要求其確實了解該白牌車司機大體的實際火化時間，以及殯葬各環節處理情形，更難苛責知曉感染新冠肺炎遺體的火化期限及正規處理方式，實無從以前彰化衛生局的函文，就對王做不利的認定，且王在轉貼文章前，也有向發文者求證，查詢訊息真偽，依法判王無罪。

彰化縣白牌計程車司機去年2月間染新冠肺炎亡，彰化縣政府在相關處所消毒。圖／報系資料照
彰化縣白牌計程車司機去年2月間染新冠肺炎亡，彰化縣政府在相關處所消毒。圖／報系資料照

新冠肺炎 衛生局

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