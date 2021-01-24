病父年輕時嗜賭外遇 子女聲請免除扶養法官裁准

鄭姓兄妹以父親年輕時染有賭博惡習，工作不穩定，與母親離婚後，對子女不聞不問，不曾給付扶養費用，向台南地院聲請免除扶養義務。法官經查，鄭父雖年邁還需洗腎，但無正當理由對於子女未盡扶養義務，情節重大，裁准鄭姓兄妹請求。

鄭姓兄妹主張，父親和母親婚姻關係存續期間，沒有固定工作，沉迷賭博，外遇不斷，不僅積欠大額賭債，還曾多次將外遇對象帶回家同居，子女都由母親獨力扶養，1996年間母親不堪沉重債務與父親離婚。 鄭父離婚後，未曾探視或協助照護子女，也未分擔扶養費。

法官調查， 鄭父獨自租屋居住，原擔任大樓管理員，每月薪資1萬多元，去年8月不慎摔斷腿，又因腎臟功能不佳需定期洗腎，無法工作，醫藥費無力負擔，每月僅領老人年金4千多元，有需要接受扶養。

鄭母到庭證稱，因為先生沒有工作，又賭博、外遇，1996年間協議離婚，離婚後也都是由她單獨照顧子女至成年，她還陸陸續續幫忙清償賭博的債務約幾百萬元。鄭父對此並未否認，自陳他確實沒有盡到扶養及照顧責任。