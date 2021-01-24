快訊

學測自然／幾無時事題跌破眼鏡 教師：考題傳統不素養

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街友想吃牢飯搶超商入監又反悔 法官判6月刑得易科罰金

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

蔡姓男街友因沒錢想吃牢飯，去年11月間被控涉嫌假裝持有兇器到台南市南區超商，向店員出言恫嚇要搶劫，得手150元後被法辦起訴。台南地院法官考量他犯後坦承犯行，犯罪動機雖為入監，但羈押看守所期間已斷絕入監吃牢飯念頭，依恐嚇取財罪判處徒刑6月，得易科罰金。

判決說，蔡於去年11月26日4點25分，自行攜帶泡麵1包進入南區一家超商市，先向至櫃台向黃姓店員表示要吃泡麵，想要1個碗跟1雙筷子，並跟黃表示因為工作不順利，想要進去關，所以想要搶劫。黃不以為意，提供蔡1個碗、1雙筷子，並安撫蔡說，「可以在我上班時過來，可以提供報廢的便當給你吃」。

蔡仍堅決要進去關，蔡講完後便先去吃泡麵後，將右手插入外套口袋內，佯裝成持有凶器對黃恫嚇稱，「我要搶劫」，黃心生畏懼，隨即打開收銀機，自收銀檯退開，任由蔡自行取出收銀機內50元硬幣3個得手後，隨即離開超商。黃報警處理，員警事後逮捕蔡，並扣得50元硬幣3個。

法官認為，蔡所為觸犯刑法第346條第1項恐嚇取財罪。但考量蔡犯後坦承犯行，警詢時供稱，因為沒有錢吃飯，想去坐牢，但同日經檢察官聲請羈押獲准後，在法院訊問時供稱，希望可以交保，關到會怕，監所裡面壓力太大，認為蔡犯罪動機雖為入監，在看守所期間生活已使其斷絕入監吃牢飯念頭，衡量蔡無業，父親已過世，自幼與母親無聯絡，平日居住在東區林森公園等一切情狀，量處其刑。

蔡姓男街友被控涉嫌向店員出言恫嚇要搶劫，得手150元後被法辦起訴。台南地院法官依恐嚇取財罪判處徒刑6月，得易科罰金。圖／本報資料照片
蔡姓男街友被控涉嫌向店員出言恫嚇要搶劫，得手150元後被法辦起訴。台南地院法官依恐嚇取財罪判處徒刑6月，得易科罰金。圖／本報資料照片

搶劫 超商 泡麵

延伸閱讀

清水街友有家不想回 寒冬受凍警察和公益團體協助送醫

氣溫急凍 汐止區長訪街友送保暖物資

影／張雪如發動志工煮麻油雞 議員熱食站連4天招待街友送暖

預防街友猝死 台中行善團夜間為街友送上熱食

相關新聞

3包商招待喝花酒 官員判無罪

南投縣工務處下水道工程前科長廖崇傑，辦理六件工程總工程款七千多萬，多次接受三家工程顧問公司招待飲宴、喝花酒，甚至帶小姐出...

新聞眼／接受廠商招待 證明「對價」不容易

南投縣工務處下水道工程科長廖崇傑，從二○一四年至二○一七年間，接受三家得標廠商招待喝花酒十多次，還帶小姐出場，並接受免費...

狗咬引發併發症 飼主判賠

張姓男子飼養的一隻黑狗沒栓鐵鍊、戴口罩，任由在工廠四處走動，廖姓女子騎車經過，黑狗突竄出朝她左小腿狠咬，引發蜂窩性組織炎...

涉假交易 微軟前經理80萬交保

台灣微軟前經理張銘芳涉嫌詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得三百八十多萬元績效獎金，...

車隔音好把警察當仇家 通緝犯開車衝撞警車判無罪

一名賴姓通緝犯去年3月在基隆市遭台北市警方前後包抄圍捕時，他駕駛賓士C300汽車衝撞警方2輛偵防車，檢方依妨害公務罪嫌等...

病父年輕時嗜賭外遇 子女聲請免除扶養法官裁准

鄭姓兄妹以父親年輕時染有賭博惡習，工作不穩定，與母親離婚後，對子女不聞不問，不曾給付扶養費用，向台南地院聲請免除扶養義務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。