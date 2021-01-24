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街友想吃牢飯搶超商入監又反悔 法官判6月刑得易科罰金
蔡姓男街友因沒錢想吃牢飯，去年11月間被控涉嫌假裝持有兇器到台南市南區超商，向店員出言恫嚇要搶劫，得手150元後被法辦起訴。台南地院法官考量他犯後坦承犯行，犯罪動機雖為入監，但羈押看守所期間已斷絕入監吃牢飯念頭，依恐嚇取財罪判處徒刑6月，得易科罰金。
判決說，蔡於去年11月26日4點25分，自行攜帶泡麵1包進入南區一家超商市，先向至櫃台向黃姓店員表示要吃泡麵，想要1個碗跟1雙筷子，並跟黃表示因為工作不順利，想要進去關，所以想要搶劫。黃不以為意，提供蔡1個碗、1雙筷子，並安撫蔡說，「可以在我上班時過來，可以提供報廢的便當給你吃」。
蔡仍堅決要進去關，蔡講完後便先去吃泡麵後，將右手插入外套口袋內，佯裝成持有凶器對黃恫嚇稱，「我要搶劫」，黃心生畏懼，隨即打開收銀機，自收銀檯退開，任由蔡自行取出收銀機內50元硬幣3個得手後，隨即離開超商。黃報警處理，員警事後逮捕蔡，並扣得50元硬幣3個。
法官認為，蔡所為觸犯刑法第346條第1項恐嚇取財罪。但考量蔡犯後坦承犯行，警詢時供稱，因為沒有錢吃飯，想去坐牢，但同日經檢察官聲請羈押獲准後，在法院訊問時供稱，希望可以交保，關到會怕，監所裡面壓力太大，認為蔡犯罪動機雖為入監，在看守所期間生活已使其斷絕入監吃牢飯念頭，衡量蔡無業，父親已過世，自幼與母親無聯絡，平日居住在東區林森公園等一切情狀，量處其刑。
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