為廁所一盞燈爆衝突 43年鄰居當街拉扯鬧上法院

台中市張姓老翁與廖姓老翁是43年的鄰居，但過去曾因為停車問題，發生肢體衝突，鬧上法院，去年4月間，張又認為廖住處的廁所燈干擾睡眠，因此找廖理論，要求廖調整燈光，但廖不願搭理，張因此衝進廖屋內，還把廖拉出住處，造成廖跌倒，廖提出傷害告訴後，張雖矢口否認涉案，但台中地院審理後，認定張犯行明確，判拘役30天，得易科。

根據判決書，張姓老翁與廖姓老翁已當鄰居43年，因張認為廖住家的廁所燈光會干擾睡眠，而發生口角，張在去年4月25日上午10時許，張前往廖的住處，請廖調整燈光，但廖沒有同意，張因此氣得先在廖家門口飆罵，還不聽妻子的勸阻，直接衝進廖的住處內，並將廖拉出住處，過程中造成廖跌倒在地，造成右側肩膀、手肘及大腿擦傷等傷害。

廖姓老翁因此提出傷害告訴，但張姓老翁否認涉案，辯稱是廖姓老翁攻擊他，如果他不將廖拉開，「他就要被打死了」。