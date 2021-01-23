快訊

直播／部桃疫情再擴大！案881九旬翁又一女兒確診 全家已三人染疫

臉書又傳當機？無故帳號「被登出」 網友狂+1：系統又掛了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南國中女學生與叔叔亂倫 阿嬤出面為子求情判他緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市李姓男子2年多前開車載當時僅念國一的姪女外出用餐，並半哄半騙下停車在路邊，就在轎車後座發生性關係後日久生情，兩人在住處多次發生性關係，甚以按摩棒及跳蛋等助興，直至姪女不堪叔叔限制與他人交往，向學校反應遭性侵而查獲，9個月內至少發生20次性行為，李母出面求情，一審判他2年徒刑，緩刑5年，檢方不服上訴，二審認量刑並無不當，駁回上訴。

檢警調查，李與女國中生為叔姪，並同住在台南市住處，與李母也就是女國中生的阿嬤住在一起。李於2018年6、7月間，開車載年僅14歲姪女外出用餐，兩人先從前座鑽至後座後，發生性行為，姪女因疼痛哭泣，李才自行停止。

兩人情愫漸生，自在轎車後座偷嘗禁果，至2019年3月3日中午，以每月2、3次頻率，在住處房間內發生多次性關係，甚至以跳蛋、按摩棒助興，至少發生19次性關係。後因姪女不堪叔叔限制她與其他男性友人交往，向學校輔導室反應遭叔叔性侵害。

經校方依法通報，經警持搜索票於2019年3月14日至其住處搜索，當場在房間內查扣跳蛋、按摩棒等物，檢方依家暴妨害性自主罪起訴。

姪女證稱，第一次與叔叔發生性行為當日，是叔叔駕車載她外出用餐，之後叔叔在路邊停車，要求與她發生性行為，她原本拒絕，但叔叔跟她說沒關係，她自行由前座鑽至後座，叔叔並未動手拉扯，之後叔叔脫下她褲子，過程中她因緊張，所以拉著褲子扭動身體，叔叔當時並未強行將她褲子扯下，也未喝令她配合，僅半哄半騙把她褲子脫下；她當時心中雖有害怕、恐懼的感覺，但覺得試試看也沒關係。

李犯後已坦認犯行，深表悔悟，且姪女及其祖母均表示，不願追究希望給予自新機會。

一審審酌，李為女學生的親叔叔，不思善盡長輩之職，明知她尚屬年幼，竟為逞一己私慾，不顧其人格發展健全，而犯性交犯行，所為乖違倫常，戕害其身心健全發展，也違反社會善良風俗。

同時，李於審理中與姪女及法定代理人達成和解，對李各次犯行均量處5月徒刑，並定應執行刑為2年徒刑，緩刑5年。

二審認李沒有前科，姪女及其祖母表示不願追究並希望給他機會的意願，以及保護女方身心安全、預防李再犯，命他提供120小時義務勞務，且於緩刑期間內付保護管束，並命他禁止對被害人實施性侵害行為及完成加害人處遇計畫。合議庭認量刑既未逾越法定刑度，也未濫用自由裁量權限而有輕重失衡或違反比例原則、平等原則情事，駁回上訴，可上訴。

台南高分院合議庭認一審對李量處2年徒刑，緩刑5年，既未逾越法定刑度，也未濫用自由裁量權限而有輕重失衡或違反比例原則、平等原則，駁回檢方上訴。圖／本報資料照
台南高分院合議庭認一審對李量處2年徒刑，緩刑5年，既未逾越法定刑度，也未濫用自由裁量權限而有輕重失衡或違反比例原則、平等原則，駁回檢方上訴。圖／本報資料照

性行為 性侵 按摩

延伸閱讀

大學生與國中女在堤防辦事 校方通報他賠償獲緩刑

被判刑上訴逆轉無罪 他告一審4檢察官、法官求償1200萬

台東離譜姑丈性侵姪女 更一審維持原判10年有期徒刑

稱女移工偷竊揚言遣返 惡劣7旬雇主脅迫對方與他嘿咻

相關新聞

發起罷捷被查水表？ 警方：因去年秋鬥朝大樓丟雞蛋

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損...

查水表？ 罷捷總部徐尚賢接到台北市警方到案說明通知書

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損...

微軟內鬼助廠商海削1.2億價差 前經理聲押禁見

台灣微軟前經理張銘芳涉嫌詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得380多萬元績效獎金，台...

台南國中女學生與叔叔亂倫 阿嬤出面為子求情判他緩刑

台南市李姓男子2年多前開車載當時僅念國一的姪女外出用餐，並半哄半騙下停車在路邊，就在轎車後座發生性關係後日久生情，兩人在...

遭公司惡意解僱 女向新北申請仲裁拿回155萬元

受到新冠肺炎影響，新北勞工局統計，去年一共受理4720件調解案，案量較往年增長，以工資、資遣費為大宗，領調解不成選擇勞資...

無懼疫情跨縣市聚賭 台南警逮59人賭資500多萬送辦

台南歸仁警分局日前獲報歸仁郊區有流動職業賭場，成立專案小組跟監，昨天下午在歸仁區沙崙里一處不起眼鐵皮屋查獲，起出賭資50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。