台南國中女學生與叔叔亂倫 阿嬤出面為子求情判他緩刑
台南市李姓男子2年多前開車載當時僅念國一的姪女外出用餐，並半哄半騙下停車在路邊，就在轎車後座發生性關係後日久生情，兩人在住處多次發生性關係，甚以按摩棒及跳蛋等助興，直至姪女不堪叔叔限制與他人交往，向學校反應遭性侵而查獲，9個月內至少發生20次性行為，李母出面求情，一審判他2年徒刑，緩刑5年，檢方不服上訴，二審認量刑並無不當，駁回上訴。
檢警調查，李與女國中生為叔姪，並同住在台南市住處，與李母也就是女國中生的阿嬤住在一起。李於2018年6、7月間，開車載年僅14歲姪女外出用餐，兩人先從前座鑽至後座後，發生性行為，姪女因疼痛哭泣，李才自行停止。
兩人情愫漸生，自在轎車後座偷嘗禁果，至2019年3月3日中午，以每月2、3次頻率，在住處房間內發生多次性關係，甚至以跳蛋、按摩棒助興，至少發生19次性關係。後因姪女不堪叔叔限制她與其他男性友人交往，向學校輔導室反應遭叔叔性侵害。
經校方依法通報，經警持搜索票於2019年3月14日至其住處搜索，當場在房間內查扣跳蛋、按摩棒等物，檢方依家暴妨害性自主罪起訴。
姪女證稱，第一次與叔叔發生性行為當日，是叔叔駕車載她外出用餐，之後叔叔在路邊停車，要求與她發生性行為，她原本拒絕，但叔叔跟她說沒關係，她自行由前座鑽至後座，叔叔並未動手拉扯，之後叔叔脫下她褲子，過程中她因緊張，所以拉著褲子扭動身體，叔叔當時並未強行將她褲子扯下，也未喝令她配合，僅半哄半騙把她褲子脫下；她當時心中雖有害怕、恐懼的感覺，但覺得試試看也沒關係。
李犯後已坦認犯行，深表悔悟，且姪女及其祖母均表示，不願追究希望給予自新機會。
一審審酌，李為女學生的親叔叔，不思善盡長輩之職，明知她尚屬年幼，竟為逞一己私慾，不顧其人格發展健全，而犯性交犯行，所為乖違倫常，戕害其身心健全發展，也違反社會善良風俗。
同時，李於審理中與姪女及法定代理人達成和解，對李各次犯行均量處5月徒刑，並定應執行刑為2年徒刑，緩刑5年。
二審認李沒有前科，姪女及其祖母表示不願追究並希望給他機會的意願，以及保護女方身心安全、預防李再犯，命他提供120小時義務勞務，且於緩刑期間內付保護管束，並命他禁止對被害人實施性侵害行為及完成加害人處遇計畫。合議庭認量刑既未逾越法定刑度，也未濫用自由裁量權限而有輕重失衡或違反比例原則、平等原則情事，駁回上訴，可上訴。
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