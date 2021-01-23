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無懼疫情跨縣市聚賭 台南警逮59人賭資500多萬送辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南歸仁警分局日前獲報歸仁郊區有流動職業賭場，成立專案小組跟監，昨天下午在歸仁區沙崙里一處不起眼鐵皮屋查獲，起出賭資500餘萬元等證物。調查後今天下午將賭場林姓負責人、工作人員4人依涉賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，賭客54人除有4名外籍配偶甚，還有人從高雄前來聚賭，警方都依違反社維法裁處罰鍰。

員警表示，跟監發現賭場藏身偏僻郊區規避取締，四處流竄經常更換場所，調集30餘名警力包抄，員警爬上山坡穿過竹林，才破獲林姓主嫌主持的天九牌職業賭場，賭客不畏疫情未戴口罩。現場查扣賭具天九牌、骰子、手機、抽頭金2萬元及賭資。

歸仁分局長洪頂力表示，年關將近，警方會持續積查緝戕害百姓身心的職業賭場，呼籲民眾多從事正當休閒娛樂，不要賭博。

歸仁分局逮59人、起出賭資500多萬。記者周宗禎/翻攝
歸仁分局逮59人、起出賭資500多萬。記者周宗禎/翻攝
歸仁分局逮59人、起出賭資500多萬。記者周宗禎/翻攝
歸仁分局逮59人、起出賭資500多萬。記者周宗禎/翻攝
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歸仁分局逮59人、起出賭資500多萬。記者周宗禎/翻攝
歸仁分局逮59人、起出賭資500多萬。記者周宗禎/翻攝
歸仁分局逮59人、起出賭資500多萬。記者周宗禎/翻攝

賭場 賭博 疫情

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