群益投信前基金經理人涉炒股 150萬交保

前群益投信基金經理人黃常恩疑涉利用負責的基金操縱原相等5檔股票股價，獲利新台幣1.9億元。台灣台北地方檢察署昨天執行搜索約談行動，今天諭令黃常恩以150萬元交保。

此外，疑涉與黃常恩共同炒股的林彥合以100萬元交保；張姓證券營業員疑涉洩漏金融監督管理委員會公文，以10萬元交保。

檢調獲報，黃常恩任職期間操盤「創新科技基金」，在民國107年4月到108年8月間，涉嫌與林彥合及其他4友人買入原相等5檔股票，待黃常恩利用「創新科技基金」拉抬股價後出脫持股，獲利1.9億元。

張姓證券營業員疑涉得知金管會調閱黃常恩、林彥合等交易資料後，提供金管會公文給林彥合而觸犯洩密罪。

北檢認為黃常恩、林彥合等6人涉嫌證券交易法操縱股價罪嫌，張姓證券營業員涉嫌洩密，昨天執行搜索、約談後，今天諭令黃常恩、林彥合與張姓證券營業員交保，其餘4人請回。

此外，黃常恩、林彥合另疑涉買華泰等3檔股票，再以基金資金拉抬股價獲利，造成基金虧損2200萬元。北檢108年間已約談黃常恩、林彥合到案，訊後以2人涉犯證券投資信託及顧問法，各諭令以300萬元、200萬元交保，都限制出境、出海。