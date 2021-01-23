罷捷發言人被查水表？警回應：因去年秋鬥丟雞蛋被提告

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢，今天拿出一份台北市中正一警分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞，要他本月10日前往說明，徐懷疑接到這樣的通知書，是栽贓嫁禍、是綠色恐怖，被「查水表」。

不過中正一警分局指出，徐尚賢是在去年11月22日參加秋鬥遊行時，在民進黨部所在的華山大樓下，丟擲數十顆雞蛋，事後華山大樓主委向轄區中正一警分局提告，警方調閱蒐證畫面及辨識人臉後，認為徐就是丟雞蛋的人，因此通知他到案說明。