罷捷發言人被查水表？警回應：因去年秋鬥丟雞蛋被提告
罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢，今天拿出一份台北市中正一警分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞，要他本月10日前往說明，徐懷疑接到這樣的通知書，是栽贓嫁禍、是綠色恐怖，被「查水表」。
不過中正一警分局指出，徐尚賢是在去年11月22日參加秋鬥遊行時，在民進黨部所在的華山大樓下，丟擲數十顆雞蛋，事後華山大樓主委向轄區中正一警分局提告，警方調閱蒐證畫面及辨識人臉後，認為徐就是丟雞蛋的人，因此通知他到案說明。
警方指出，由於經過過濾畫面及辨識需要時間，因此通知徐在這個月10日北上說明，並沒有刻意挑選特定時間，與罷捷及查水表都無關，由於徐並未到案說明，因此此案已經函送台北地檢署，由地檢署後續處理。
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