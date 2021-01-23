兜不攏？勞動基金弊案勞長說例行查出 檢廉說內部舉發

勞動基金炒股弊案爆發近2個月，據檢廉調查指出，全案起源於勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文的下屬察覺游「繞過交易室」致電要求券商買股，進而向政風單位告發；勞動基金運用局官員也在國民年金監理委員會坦言該案是由內部同仁發現游迺文越權下單才舉發。然而，卻與勞動部長許銘春強調是由勞金局例行查核發現游員異常投資，說詞明顯兜不攏。

勞金局弊案爆發後，許銘春多次強調，該案是由勞金局內控機制發揮作用，在例行性查核發現游迺文於上班時間進行興櫃股票交易，進一步查證過程中察覺游可能涉及其他不法情事，才請政風處報請法務部廉政署進行調查。

不過，根據檢廉調查指出，該案是游迺文越權繞過統一處理下單的交易室，親自致電券商要求買進遠百股票，引起下屬警覺通報政風單位調查。

勞金局官員在去年底召開的國民年金監理會上也提及，「事實上係由本局內部同仁發現異常，組長自己違反有權下單人，自己下單，內部同仁向我報告，本人再向首長報告，接下來，局長再向部長及政風單位報告，所以才會移送廉政署。」

該官員還說，勞金局原本沒有就單日管制，只有總量管制，不可超過基金5％及股本10％，「本次事件就單天而言，是超量，所以才會發現游員違規事蹟。」

該官員在會議上解釋，為保護吹哨者，勞金局內部保密確實，僅3、4人知情，「沒把不法標的講出來是為了廉政署、檢察官深入調查，才能揭發弊端。」