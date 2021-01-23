快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

查水表？ 罷捷總部徐尚賢接到台北市警方到案說明通知書

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞，要他本月10日前往說明，他不知道自己為何涉此罪嫌，質疑在罷捷案進行的如火荼時接到這樣的通知書，是栽贓嫁禍、是綠色恐怖，有被「查水表」的感覺。

今天下午罷捷總部舉辦罷捷大遊行，徐尚賢籲民眾多參加，並預估可能有上千人參加遊行。

徐尚賢說，近日他收到一張台北市政府中正一分局1月4日發文的通知函，指他涉公共危險、毀棄損壞案件，要他去臺北一趟說明清楚做筆錄。

他表示，想想自己去年參加了反萊豬大遊行，過了那麼久了，就在罷捷案進行的如火如荼之際才寄來這張通知函，而且當時參加的人很多，據他了解只有他收到，令人質疑是民進黨政府要用公共危險跟毀棄損壞的案件來栽贓嫁禍他，在這樣一個重要的這個時刻，政府先欺負了人民，現在卻要再來欺壓人民、威嚇百姓，如果這不是綠色恐怖，甚麼是綠色恐怖？如果這個不是政治迫害、司法迫害，什麼才是迫害？自己有有被「查水表」的感覺。

台北中正一分局的通知書上要徐尚賢本月10日前往，徐尚賢表示他原不以為意，也沒有去，到蔡總統出聲挺黃捷，才驚覺是否是「查水表」。

罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢出示台北市警察局中正一分局要他到案說明的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞。記者楊濡嘉／攝影
罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢出示台北市警察局中正一分局要他到案說明的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞。記者楊濡嘉／攝影
台北市警察局中正一分局寄給罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢的到案通知書。記者楊濡嘉／攝影
台北市警察局中正一分局寄給罷免高雄市議員黃捷總部發言人徐尚賢的到案通知書。記者楊濡嘉／攝影

黃捷 北市 警察

延伸閱讀

罷韓團體稱黃捷是小蝦米 立看板籲高雄選民「終戰」

影／不畏罷免遊行 黃捷行程滿滿爭取支持

民進黨介入挺黃捷 罷捷團體：我們是小蝦米對抗大鯨魚

對黃捷感情複雜 時力對罷捷案內部意見拉鋸冷處理

相關新聞

發起罷捷被查水表？ 警方：因去年秋鬥朝大樓丟雞蛋

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損...

查水表？ 罷捷總部徐尚賢接到台北市警方到案說明通知書

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損...

微軟內鬼海削1.2億價差 前經理聲押禁見

台灣微軟前經理張銘芳涉嫌詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得380多萬元績效獎金，台...

罷捷發言人被查水表？警回應：因去年秋鬥丟雞蛋被提告

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢，今天拿出一份台北市中正一警分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞...

兜不攏？勞動基金弊案勞長說例行查出 檢廉說內部舉發

勞動基金炒股弊案爆發近2個月，據檢廉調查指出，全案起源於勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文的下屬察覺游「繞過交易室」致...

再度約出國中生女網友一夜情 男辯以為她已18歲仍判2年

新北市曾姓男子去年透過網路交友軟體，結識年僅14歲的國三女網友，雙方第一次相約見面就發生性行為，女網友因夜歸經家長追問，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。