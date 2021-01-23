查水表？ 罷捷總部徐尚賢接到台北市警方到案說明通知書

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞，要他本月10日前往說明，他不知道自己為何涉此罪嫌，質疑在罷捷案進行的如火荼時接到這樣的通知書，是栽贓嫁禍、是綠色恐怖，有被「查水表」的感覺。

今天下午罷捷總部舉辦罷捷大遊行，徐尚賢籲民眾多參加，並預估可能有上千人參加遊行。

徐尚賢說，近日他收到一張台北市政府中正一分局1月4日發文的通知函，指他涉公共危險、毀棄損壞案件，要他去臺北一趟說明清楚做筆錄。

他表示，想想自己去年參加了反萊豬大遊行，過了那麼久了，就在罷捷案進行的如火如荼之際才寄來這張通知函，而且當時參加的人很多，據他了解只有他收到，令人質疑是民進黨政府要用公共危險跟毀棄損壞的案件來栽贓嫁禍他，在這樣一個重要的這個時刻，政府先欺負了人民，現在卻要再來欺壓人民、威嚇百姓，如果這不是綠色恐怖，甚麼是綠色恐怖？如果這個不是政治迫害、司法迫害，什麼才是迫害？自己有有被「查水表」的感覺。