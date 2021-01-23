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再度約出國中生女網友一夜情 男辯以為她已18歲仍判2年

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市曾姓男子去年透過網路交友軟體，結識年僅14歲的國三女網友，雙方第一次相約見面就發生性行為，女網友因夜歸經家長追問，才吐實與男網友約會還發生超友誼性行為，家長氣憤提告，曾男到案後辯稱，以為女網友已滿18歲，但女網友曾當面說過她念國三，新北地院對曾男說法不採信，日前依對於14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑2年，可上訴。

判決指出，36歲曾姓男子去年2月透過網路交友軟體結識才14歲就讀國三的女網友，隔天就騎機車找女網友見面，曾男還將女網友帶回新北市住處並發生性行為。

夜歸少女返家後，經母親追問行蹤才坦承與網友曾姓男子見面並發生性行為，少女父親得知後怒氣沖沖帶著女兒到警局報案提告。

「以為她已18歲。」曾男到案後坦承與女網友發生性行為，卻辯稱，雖初次見面，但以外觀樣貌，以為女網友已滿18歲，否認有對未成年女子性交的犯行。

受害女網友在警方及檢方詢問時都曾表示，在網路交友軟體上有註明年齡是「14y」且也對曾男說過就讀國三。

新北地院考量曾男於105年時，也透過網路交友軟體結識15歲少女，並對少女指侵，曾男事後以15萬元與被害少女及家屬達成和解，但仍被判刑3年6個月，曾男今年1月中上訴至最高法院被駁回，目前寄押在台北監獄台北分監。

因執行中，不構成累犯，但素行不佳，卻不思反省悔改，於入監執行前再犯，新北地院日前依對於14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑2年，仍可上訴。

新北市曾姓男子去年透過網路交友軟體，結識年僅14歲的國三女網友，雙方第一次相約見面就發生性行為，新北地院日前依對於14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑2年。示意圖／Ingimage
新北市曾姓男子去年透過網路交友軟體，結識年僅14歲的國三女網友，雙方第一次相約見面就發生性行為，新北地院日前依對於14歲以上、未滿16歲之女子性交罪，判刑2年。示意圖／Ingimage

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