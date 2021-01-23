快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射野鳥拍片上傳衝點閱 兩移工沒獲利恐被罰最高30萬元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣兩名阮姓外籍移工想從網路點閱流量獲利，竟異想天開，去年9月到埔鹽國中後面的中正路，用彈弓射殺行道樹上的麻雀、野鴿和斑鳩後，影片PO網衝流量，殺鳥行為引起警方注意，昨日傳喚兩名阮姓移工，他們坦承不諱，被溪湖警分局函送縣政府農業處裁罰。

警方調查，員警近日執行網路巡邏，發現一家動物社群有一則抖音短影片，引起眾多網友留言，其中臉書社團「ONLY1 鸚鵡抱抱」朱姓網友呼籲揪出殘忍的打鳥人；影片內容是一名男子騎車用彈弓射殺樹上、電線上的野鳥，鳥兒被打中後掉落地面，雖有眾多網友點閱，但負評頗多，警方依影片字幕和配樂是越南流行歌曲，研判是越南人士上傳。

網路動物社群在調查後下架影片，警方循線查出是埔鹽鄉五金加工廠上班的兩名越南籍移工（分別是27歲、26歲）涉案。兩名阮姓移工均供稱，想藉由點閱流量賺錢，因此用彈弓射殺野鳥，一人打鳥，一人拍攝影片上傳臉書，也放在個人臉書，前後射殺3次，忘了射殺數量，也不管受傷後掉落地面的野鳥，每次影片都上傳衝流量。

抖音影片無法直接賺取獎金，但可用「抖幣」輾轉獲取實質利益，或衝高流量引起廣告商注意，委託刊登廣告賺取利益。據警方調查，這兩名越南籍移工沒賺到錢，反因被依違反動保法函送，將被裁罰6萬至30萬元。

阮姓外籍移工坦承用彈弓射擊行道路上的野鳥。圖／警方提供
阮姓外籍移工坦承用彈弓射擊行道路上的野鳥。圖／警方提供

移工 越南

延伸閱讀

法麵包師傅絕食抗議11天 成功挽回移民徒弟不被驅離出境

避免雇主、移工兩敗俱傷 北市辦百場協調會解決爭議

移工零付費 印尼延至7月中上路

協商會議印尼臨時放鴿子 移工零付費今是否上路霧煞煞

相關新聞

發起罷捷被查水表？ 警方：因去年秋鬥朝大樓丟雞蛋

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損...

查水表？ 罷捷總部徐尚賢接到台北市警方到案說明通知書

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢今天拿出一份台北市警察局中正一分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損...

微軟內鬼海削1.2億價差 前經理聲押禁見

台灣微軟前經理張銘芳涉嫌詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得380多萬元績效獎金，台...

罷捷發言人被查水表？警回應：因去年秋鬥丟雞蛋被提告

罷免高雄市議員黃捷總部（鳳山清捷隊）發言人徐尚賢，今天拿出一份台北市中正一警分局寄給他的通知書，指他涉公共危險、毀棄損壞...

兜不攏？勞動基金弊案勞長說例行查出 檢廉說內部舉發

勞動基金炒股弊案爆發近2個月，據檢廉調查指出，全案起源於勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文的下屬察覺游「繞過交易室」致...

再度約出國中生女網友一夜情 男辯以為她已18歲仍判2年

新北市曾姓男子去年透過網路交友軟體，結識年僅14歲的國三女網友，雙方第一次相約見面就發生性行為，女網友因夜歸經家長追問，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。