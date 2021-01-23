射野鳥拍片上傳衝點閱 兩移工沒獲利恐被罰最高30萬元

彰化縣兩名阮姓外籍移工想從網路點閱流量獲利，竟異想天開，去年9月到埔鹽國中後面的中正路，用彈弓射殺行道樹上的麻雀、野鴿和斑鳩後，影片PO網衝流量，殺鳥行為引起警方注意，昨日傳喚兩名阮姓移工，他們坦承不諱，被溪湖警分局函送縣政府農業處裁罰。

警方調查，員警近日執行網路巡邏，發現一家動物社群有一則抖音短影片，引起眾多網友留言，其中臉書社團「ONLY1 鸚鵡抱抱」朱姓網友呼籲揪出殘忍的打鳥人；影片內容是一名男子騎車用彈弓射殺樹上、電線上的野鳥，鳥兒被打中後掉落地面，雖有眾多網友點閱，但負評頗多，警方依影片字幕和配樂是越南流行歌曲，研判是越南人士上傳。

網路動物社群在調查後下架影片，警方循線查出是埔鹽鄉五金加工廠上班的兩名越南籍移工（分別是27歲、26歲）涉案。兩名阮姓移工均供稱，想藉由點閱流量賺錢，因此用彈弓射殺野鳥，一人打鳥，一人拍攝影片上傳臉書，也放在個人臉書，前後射殺3次，忘了射殺數量，也不管受傷後掉落地面的野鳥，每次影片都上傳衝流量。