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被判刑上訴逆轉無罪 他告一審4檢察官、法官求償1200萬
桃園謝姓男子10年前涉嫌開庭恐嚇被害人，一審被依恐嚇罪判刑4月，上訴二審撤銷改判無罪，他認為名譽受損，對一審桃園地檢、桃園地院共4名檢察官、法官求償1200萬元；桃園地院民事庭審酌，4人都是職司追訴、審判事務公務員，屬於職權範疇，難謂有侵害謝名譽全力，予以駁回，可上訴。
全案起因於，謝因貸款給另名任姓男子涉嫌重利罪，2011年11月29日上午法院開庭詰問前，謝、任從桃園監獄提解過程，謝對任恫稱，若說的話讓他關比較久，會對他家人不利，開庭時王姓檢察官自動檢舉簽分偵辦，桃園地院依恐嚇罪判謝有期徒刑4月，上訴台灣高等法院撤銷改判無罪。
謝男主張，桃園地檢王姓檢察官，及桃園地院蕭姓、陳姓及王姓法官，4人因瀆職、誣告、損害名譽，誹謗等，對他們4人一共求償1200萬元，並要求扣押其等薪資、汽車、機車、房產及股票。
法院指出，謝並未說明4名檢察官、法官，就其參與審判案件犯職務上之罪，曾經刑事判決有罪確定之情事，和國家賠償法要件不合。
法院審酌，被告4人都是職司追訴及審判事務的公務員，不論是在該案件中，到庭執行檢察官的職務，或法官依審理後所做成的裁判，就算之後因台灣高等法院廢棄原判決，改判謝男無罪，但仍屬檢察官追訴犯罪、法官依法審理的職權範疇，難謂有不法侵害謝的名譽、權利，予以駁回。
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