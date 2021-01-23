被判刑上訴逆轉無罪 他告一審4檢察官、法官求償1200萬

桃園謝姓男子10年前涉嫌開庭恐嚇被害人，一審被依恐嚇罪判刑4月，上訴二審撤銷改判無罪，他認為名譽受損，對一審桃園地檢、桃園地院共4名檢察官、法官求償1200萬元；桃園地院民事庭審酌，4人都是職司追訴、審判事務公務員，屬於職權範疇，難謂有侵害謝名譽全力，予以駁回，可上訴。

全案起因於，謝因貸款給另名任姓男子涉嫌重利罪，2011年11月29日上午法院開庭詰問前，謝、任從桃園監獄提解過程，謝對任恫稱，若說的話讓他關比較久，會對他家人不利，開庭時王姓檢察官自動檢舉簽分偵辦，桃園地院依恐嚇罪判謝有期徒刑4月，上訴台灣高等法院撤銷改判無罪。

謝男主張，桃園地檢王姓檢察官，及桃園地院蕭姓、陳姓及王姓法官，4人因瀆職、誣告、損害名譽，誹謗等，對他們4人一共求償1200萬元，並要求扣押其等薪資、汽車、機車、房產及股票。

法院指出，謝並未說明4名檢察官、法官，就其參與審判案件犯職務上之罪，曾經刑事判決有罪確定之情事，和國家賠償法要件不合。