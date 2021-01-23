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微軟內鬼海削1.2億價差 前經理聲押禁見
台灣微軟前經理張銘芳涉嫌詐騙公司取得低價軟體產品再交給廠商，讓廠商更容易取得政府標案，自己也獲得380多萬元績效獎金，台北地檢署今天凌晨漏夜偵訊，訊後將張銘芳聲押禁見，其他4家涉案廠商的高層，都諭令數十萬元不等交保。
檢調指出，4家涉案廠商的高層，分別是展碁國際公司企畫經理鄭珮雯、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠、中菲電腦公司業務經理莊至傑、大同世界科技公司協理楊天助。
檢調調查，張銘芳2016年、2017年向她的公司報假交易申請單，取得折扣將低價產品騙到手，再將產品私下鄭珮雯、翁沛詠、莊至傑、楊天助，讓4人將產品流入市場競爭，因低價有優勢力，最後成功取得政府標案，檢調清查價差總共高達1.2億元。
檢調認為，張等人的行為嚴重破壞市場公平交易秩序，涉嫌詐欺、背信、偽造文書，今天凌晨訊後將張聲押禁見，諭令鄭珮雯30萬元交保、翁沛詠30萬元交保、莊至傑15萬元交保、楊天助20萬元交保。
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