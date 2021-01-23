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懶上尉用「小畫家」4度偽造文書 慘遭軍方汰除還被判刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某營區黃姓前上尉認為電子公文電話紀錄程序繁瑣，怕超過期限被列管考，竟掃描批核過的公文，再用電腦軟體「小畫家」把上級長官的職官章擷取貼到新公文上，冒用對方名義行使，法院以他損害軍中公文正確性，但考量事後遭汰除，依4個偽造文書罪判黃1年8月，緩刑3年，可上訴。

檢方調查，黃入伍10年多，後來到憲兵某單醫務所擔任上尉主任，明知職務上製作的電子公務電話紀錄文稿，需層送上級長官陳核、批示，但他認為程序冗長，擔心超過期限遭管考。

檢方查出，黃在2019年5、6月間用電腦掃描長官先前批核過的公文，存為電腦圖檔後再用軟體「小畫家」將職官章圖樣擷取，再將其檔案貼到新的電子公文電話紀錄的「擬辦」、「批示」等欄位，4度沒經過長官同意，就偽造多人的職官章，再電郵給上級醫官行使，結果被檢舉才曝光。

審理時，黃坦承不諱，有相關偽造的4份公文佐證、電腦畫面截圖，以及憲兵隊扣押紀錄等，法院認為，張未經同仁或長官同意、授權，就在公文上貼上職官章圖檔，冒用對方名義批核內容，構成偽造準公文書罪。

法院考量，黃2009年8月14日就入伍接受軍事教育、擔任軍職，卻未能恪遵法令、依法行政，因擔心超過公文的承辦期限遭管考，就偽造電話紀錄文稿加以行使，損害軍中公文、檔案正確性，考量他犯後坦承、態度良好，因本案已遭軍方汰除。

法院審理後，依4個偽造公文罪各判1年2月，應執行1年8月，緩刑3年，期間交付保護管束，應參加法治教育2場，並向公庫支付5萬元。 

法院認為，黃損害軍中公文、檔案正確性，考量他因本案已遭軍方汰除，依4個偽造文書罪判黃1年8月，緩刑3年。記者曾健祐／攝影
法院認為，黃損害軍中公文、檔案正確性，考量他因本案已遭軍方汰除，依4個偽造文書罪判黃1年8月，緩刑3年。記者曾健祐／攝影

憲兵 偽造文書

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