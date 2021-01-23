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黑狗咬傷腿釀蜂窩性組織炎 飼主控傷者肥胖判賠30萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子飼養的1隻黑狗沒有栓鐵鍊、戴口罩，任由牠在工廠四處走動，結果廖姓女子騎車經過，黑狗突竄出朝她左小腿狠咬，引發蜂窩性組織炎、傷口壞死，廖對張求償71萬多元，張卻反控，廖女身材中度肥胖，應是她沒照顧好傷口；法院審理後判張應賠廖30萬多元，可上訴。

廖女主張，2018年3月6日晚上6點多，騎車行經中壢區內定五街與內定十街街口，張男養的黑狗因為沒有栓鐵鍊、戴口罩，或是關在狗籠等防護，突然衝出來追咬她，導致左小腿被咬到感染引發蜂窩性組織炎、部分傷口壞死，對張依醫療、精神撫慰及薪資損失，共求償71萬多元。 

張抗辯稱，自己養的狗不是農委會公告的危險犬種，該犬咬傷儘可能造成撕裂傷、挫傷，而蜂窩性組織炎合併傷口壞死，成因有傷口感染、血液或淋巴循環不佳，抵抗力差等，不可能是他的狗咬傷導致，認為廖女小腿蜂窩性組織炎和被他的狗咬傷無因果關係。

張反控，廖女的BMI （身體質量指數） 為33.3，屬於中度肥胖，有患有高血壓，是罹患蜂窩性組織炎的高風險群，她急診後又自行照護傷口兩周、服用抗生素，認為應是她自己沒照顧好傷口才引發。

民事庭審酌，刑事部分法院認定張男犯行明確，2019年10月已依過失傷害罪判他拘役40日，得易科罰金；另法院函詢醫院，有關廖女傷口和蜂窩性組織炎有無因果關係，得知醫學上難以保證治療效果及預料傷口痊癒情況轉好或轉壞，蜂窩性組織炎既是狗咬傷常見併發症，可見有因果關係。

法院考量，廖女因傷勢身體健康嚴重受損害，因肌肉壞死無法施打麻醉，得忍受清創手術的痛苦，心情陷於長期恐懼，身心受創甚巨，認為求償撫慰金以25萬元適當，加上醫療、薪資損失等，共判處張應賠償廖30萬7417元。 

廖女騎車遭黑狗咬傷左腿引發蜂窩性組織炎，法院判張姓飼主應賠償廖30萬多元。記者曾健祐／攝影
廖女騎車遭黑狗咬傷左腿引發蜂窩性組織炎，法院判張姓飼主應賠償廖30萬多元。記者曾健祐／攝影

口罩 薪資 肥胖

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