性侵犯在治療期間又再犯 法官認刑罰對他嚇阻有限

因強制性交罪被判重刑的劉男，在強制治療期間，2019年間在病房內，性侵另名收容人未遂，台中地院合議庭認為他對性衝動的控制能力差，刑罰對他嚇阻能力有限，再犯風險高，依乘機性交未遂罪將他判刑1年，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護3年。

合議庭以劉男家中有多名智能障礙者，從小缺乏適當教養環境，成年後因違法行為入獄多年，長期與社會隔離，對性行為的認知扭曲，法治觀念薄弱，從他的過去史、犯罪史、精神狀態，認劉對性衝動的控制能力差，刑罰對他嚇阻能力有限，再犯風險高，既有再犯之虞，令入相當處所，施以監護3 年，使他能接受適當看管及治療。

判決書指出，劉男罹患精神疾病，目前因另案在法務部矯正署台中監獄在衛生福利部草屯療養院附設大肚山莊接受刑後強制治療中，於2019年8月13日下午1時30分許，在該處病房內，見罹病的另名收容人阿雄（化名）不知抗拒，裸露下半身站在靠窗櫃子旁，欲性侵對方，經阿雄發現後，劉男旋即離開。

不久後，被害人阿雄獨自進入病房廁所，劉趁機尾隨進入病房廁所內，待阿雄未注意時，又靠近被害人，以下體磨蹭被害人臀部，經病舍其他收容人發現，通報病舍管理人員前來處理。