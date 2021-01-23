聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣微軟前經理私相授受友好廠商 圖利1.2億元漏夜偵訊
台灣微軟前經理張銘芳在2016年至隔年間，涉向公司報價單取得低價軟體產品，再私相授受友好廠商，圖利容易取得政府標案，或出售流通於市場，獲380多萬元績效獎金，且廠商價差高達1.2億元。台北地檢署昨搜索並約談張與代理及經銷商等5人，漏夜偵訊中。
張銘芳等人陸續移送複訊，面對現場媒體詢問：「為什麼要涉及不法？」、「為什麼要圖利業者？」、「害別人少賺多少錢？這樣公平嗎？」、「冤枉嗎？有什麼話想說？還是你要認罪？」、「為什麼要影響交易秩序？」均不發一語。
據了解，微軟在台灣有經銷商及代理商，作為出售產品下游，微軟對於公部門的採購有特殊的不一折扣，因此讓經理有縫可鑽，圖利與自己好友的廠商，並藉獲得380多萬元績效獎金。
檢調調查，張銘芳在2016年至隔年間，配合代理商展碁國際公司企劃經理鄭珮雯、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠、中菲電腦公司業務經理莊至傑、大同世界科技公司協理楊天助等4名經銷商，先向公司報假交易申請單，取得折扣將低價產品騙到手。
接著，把產品私下交付給廠商，使得廠商可以低價產品流入市場競爭，並具有競爭優勢取得政府標案，使4名廠商獲得價差高達1.2億元的軟體產品。檢調認為，張等人的行為已嚴重破壞市場公平交易秩序，涉刑法詐欺、背信、偽造文書等罪，陸續移送複訊。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言