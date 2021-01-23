台灣微軟前經理私相授受友好廠商 圖利1.2億元漏夜偵訊

台灣微軟前經理張銘芳在2016年至隔年間，涉向公司報價單取得低價軟體產品，再私相授受友好廠商，圖利容易取得政府標案，或出售流通於市場，獲380多萬元績效獎金，且廠商價差高達1.2億元。台北地檢署昨搜索並約談張與代理及經銷商等5人，漏夜偵訊中。

張銘芳等人陸續移送複訊，面對現場媒體詢問：「為什麼要涉及不法？」、「為什麼要圖利業者？」、「害別人少賺多少錢？這樣公平嗎？」、「冤枉嗎？有什麼話想說？還是你要認罪？」、「為什麼要影響交易秩序？」均不發一語。

據了解，微軟在台灣有經銷商及代理商，作為出售產品下游，微軟對於公部門的採購有特殊的不一折扣，因此讓經理有縫可鑽，圖利與自己好友的廠商，並藉獲得380多萬元績效獎金。

檢調調查，張銘芳在2016年至隔年間，配合代理商展碁國際公司企劃經理鄭珮雯、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠、中菲電腦公司業務經理莊至傑、大同世界科技公司協理楊天助等4名經銷商，先向公司報假交易申請單，取得折扣將低價產品騙到手。