群益投信前基金經理人涉炒股 穿球衣打高爾夫球被攔

群益投信前基金經理人黃常恩被控利用人頭帳戶買進「華泰」等三檔股票，再以「群益創新科技基金」進場炒股，造因此獲利240萬多元，並致群益2300多萬元損失。台北地檢署今搜索並約談黃常恩等7人，晚間10點多黃移送複訊，態度從容。

黃常恩擁有台大財務金融所碩士學位，經歷為群益投信投研部基金經理、群益投信資產管理部私募基金經理、群益投信全權委託投資經理人。

根據金管會移送資料，指2018年9月至11月間，黃常恩利用林彥合等3人名下證券帳戶，以10.25元左右價格，分批買進華泰等3檔股票各300張，合計900張。

一開始，黃男先透過由他決策進場的「創新科技基金」下單他所買入的3檔股票，趁機拉抬股價，再讓已買入3檔股票的「創新科技基金」賣出持股，兩個交易日即賣出近5000張，短期內他個人獲利近1500萬元，卻害基金虧損1600萬多元。加計其他2檔股票，該基金共損失2200多萬元。

2019年11月7日，檢調兵分8路搜索並約談黃常恩、林彥合等2人，另傳喚5名證人到案。檢方複訊後，依違反證券投資信託及顧問法命黃以300萬元、林以200萬元交保，均限制出境、出海。

檢調擴大追查，今發動第二波偵辦行動。據了解，黃男今清晨正要出門打高爾夫球，背著高檔球具踏出家門，就被調查局人員攔下，出示搜索票表明進行搜索。他十分配合調查。