群益基金經理人炒股套利 檢警今晚偵辦約談中

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導

群益投信前基金經理人黃常恩被舉發利用人頭帳戶買進「華泰」等三檔股票，再以「群益創新科技基金」進場炒股拉抬，宛如勞動機金炒股案翻版，黃常恩獲利240萬多元，並致群益2300多萬元損失。台北地檢署檢察官王如玉今發動第二波行動，兵分11路搜索並約談黃常恩等7人，全案朝違反證交法等罪方向發展。

檢調懷疑，金管會在2019年介入調查時，曾向統一證券營業員張志豪調閱證券交易帳戶等相關資料，但張志豪涉嫌私下將金管會公文洩漏給林彥合，使林彥合有所警覺，張志豪被依洩密罪被告身分被約談到案。

檢調查出，黃常恩、林彥合、陳錫演、張哲瑋、吳秀聰、趙雲川等6人都在交易分析系統群組內，涉於2018年4月至2019年8月間，利用「群益創新科技基金」買進已進場的「元太」、「原相」、「匯鑽」、「雙鴻」、「良維」等五檔股票。

全案今晚檢調持續偵辦中。

檢方偵辦群益證券前基金經理炒股案，人頭戶林彥合晚間約談到案。記者潘俊宏／攝影
檢方偵辦群益證券前基金經理炒股案，人頭戶林彥合晚間約談到案。記者潘俊宏／攝影
檢方偵辦群益證券前基金經理炒股案，統一證券營業員張志豪晚間約談到案。記者潘俊宏／攝影
檢方偵辦群益證券前基金經理炒股案，統一證券營業員張志豪晚間約談到案。記者潘俊宏／攝影
檢方偵辦群益證券前基金經理炒股案，統一證券營業員張志豪（左）與人頭戶林彥合（右）晚間約談到案。記者潘俊宏／攝影
檢方偵辦群益證券前基金經理炒股案，統一證券營業員張志豪（左）與人頭戶林彥合（右）晚間約談到案。記者潘俊宏／攝影

群益 炒股

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