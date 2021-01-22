快訊

防疫保單爆量 台產宣布下周一下午5時起暫停收件

泰羽賽／戴資穎逆轉李文珊 連兩周晉級單打四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

犯罪被害保護修法 加害人接近被害人最高擬判刑3年

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

法務部今天上網預告修正犯罪被害人保護法，法案名稱更為「犯罪被害人權益保障法」，條文從36條大幅增加為100條；草案新增犯罪被害人保護令制度，被害人可向法院聲請保護令，禁止加害人任何形式的接近，加害人違法最高可判刑3年。

法務部指出，犯罪被害人保護法1998年公布後，歷經數次修正，目的都是為解決犯罪被害人及遺屬難以負擔醫藥費、殯葬費等，不過，修法草案參酌聯合國宣言、歐盟立法例後，法律精神由「補償及保護」的層次提升為「尊嚴與同理」的概念。

修法重點包括將現行的「犯罪被害補償金」更名為「犯罪被害補助金及扶助金」，增訂「犯罪被害保護令」，另規定媒體不得報導犯罪被害人被害過程的影片或截圖，被害人或家屬也可對受刑人假釋審查表示意見。

有關增訂「犯罪被害保護令」制度，法律規定因故意犯罪致死亡者的遺屬或受重傷者，可向法院聲請保護令，禁止加害者恐嚇、騷擾、接觸、通話以及禁止接近被害人的相關住居所，違法者訂有刑則，最高可以判處有期徒刑3年。

此外，由於現行犯罪被害補償金的審議過於嚴苛，審查過程甚至對被害人造成二度傷害，基於社會安全、社會正義與社會理論，擬採「國家責任制」，即由國家對犯罪被害人造成的損失給予相關補助，改補償金為「犯罪被害補助金及扶助金」。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

補償金 法務部 恐嚇

延伸閱讀

翁茂鍾案的覺醒？ 法務部：已規畫檢察官退更保業務

司法界不當接觸案 民團籲引進陪審制區分權責

艾美特擁雙多 獲利補

石木欽案 法務部：重查無上限

相關新聞

蘇震清收賄後又還2000萬 李恆隆：他說已被監聽

立委蘇震清收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，依職務收賄罪起訴。台北地院今天開庭傳喚李作證。李恆隆說，前立委蔡煌...

勞動基金弊案翻版 群益投信前基金經理人炒股擴大偵辦

群益投信前基金經理人黃常恩被控利用人頭帳戶買進「華泰」等三檔股票，再以「群益創新科技基金」進場炒股，造因此獲利240萬多...

絞殺台日混血少女躲22年…前軍人求交保法院駁 下周宣判

桃園檢警去年接獲檢舉，偵破22年前平鎮17歲台日混血林姓少女凶殺案，檢方以當時是職業軍人的潘男吸毒怕曝光，夥同吳姓男子、...

犯罪被害保護修法 加害人接近被害人最高擬判刑3年

法務部今天上網預告修正犯罪被害人保護法，法案名稱更為「犯罪被害人權益保障法」，條文從36條大幅增加為100條；草案新增犯...

他網購空氣槍遭法辦…怒告進口公司 判決出爐了

陳姓男子5年多前上網購買一把西班牙製空氣長槍後遭警方逮捕，經地檢署認定具有殺傷力，依違反槍砲條例起訴，陳男不服上訴至最高...

申請「Lalu智慧創作權」遭駁 法院判命原民會重行審查

邵族民族議會申請「Lalu」傳統智慧創作專用權，原民會認為「Lalu」僅是地名而駁回。邵族文化發展協會不服提告，台北高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。