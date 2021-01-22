犯罪被害保護修法 加害人接近被害人最高擬判刑3年

法務部今天上網預告修正犯罪被害人保護法，法案名稱更為「犯罪被害人權益保障法」，條文從36條大幅增加為100條；草案新增犯罪被害人保護令制度，被害人可向法院聲請保護令，禁止加害人任何形式的接近，加害人違法最高可判刑3年。

法務部指出，犯罪被害人保護法1998年公布後，歷經數次修正，目的都是為解決犯罪被害人及遺屬難以負擔醫藥費、殯葬費等，不過，修法草案參酌聯合國宣言、歐盟立法例後，法律精神由「補償及保護」的層次提升為「尊嚴與同理」的概念。

修法重點包括將現行的「犯罪被害補償金」更名為「犯罪被害補助金及扶助金」，增訂「犯罪被害保護令」，另規定媒體不得報導犯罪被害人被害過程的影片或截圖，被害人或家屬也可對受刑人假釋審查表示意見。

有關增訂「犯罪被害保護令」制度，法律規定因故意犯罪致死亡者的遺屬或受重傷者，可向法院聲請保護令，禁止加害者恐嚇、騷擾、接觸、通話以及禁止接近被害人的相關住居所，違法者訂有刑則，最高可以判處有期徒刑3年。

此外，由於現行犯罪被害補償金的審議過於嚴苛，審查過程甚至對被害人造成二度傷害，基於社會安全、社會正義與社會理論，擬採「國家責任制」，即由國家對犯罪被害人造成的損失給予相關補助，改補償金為「犯罪被害補助金及扶助金」。