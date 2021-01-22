快訊

防疫保單爆量 台產宣布下周一下午5時起暫停收件

泰羽賽／戴資穎逆轉李文珊 連兩周晉級單打四強

陳盈助1.5億交保後檢今第5度傳訊 還助聯絡2涉案人到案

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義地檢署偵辦嘉義聞人陳盈助涉賭博、洗錢案，日前曾3度傳訊陳，先以3張5千萬支票具保，由警方陪同返家休息，最後以1億5千萬現金匯入國庫交保，限制住居、不能出境、出海，昨、今二日檢方再傳陳應訊，並透過陳協助聯絡2洪姓涉案人到案說明，訊後請回。

嘉義地檢署昨下午、今天下午再傳喚陳盈助到案，陳今天上午10時許到案後相當配合，向檢方說明網路博弈公司成立始末，並協助釐清他與洪姓兄妹等公司關係，應訊至中午離開。

陳與相關人員前年4月，就在嘉義市成立資訊公司，多數資金、場地都與陳有關，檢方日前大規模搜索後，陳原表示無直接關係，但之後應訊策略忽調整，傳訊配合並協助調查，也向檢方說明僅嘉義市公司與他有關，其他北、中、南機房僅有金錢互動，跟他無關。

據了解，檢方去年開始監控陳等人在嘉義市東區成立的總部，但去年中旬該公司疑發現被監控，之後就化整為零，總部停業後，成員分別到嘉義市東西區多處，成立機房分部，洪姓兄妹即是公司負責人、陳為金主，檢調日前查緝時，洪2人都不在場，透過陳聯絡2人今天到嘉檢接受訊問、釐清案情。

檢警從本月16日查扣陳盈助旗下公司電腦後，迄今仍在分析電腦內資料，並持續查緝各辦公室據點，警方也日夜輪班，複製電腦內的資料。

嘉義地檢署前後5度傳陳盈助應訊，今天並透過陳聯絡涉案的洪姓兄妹到案說明。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署前後5度傳陳盈助應訊，今天並透過陳聯絡涉案的洪姓兄妹到案說明。記者卜敏正／攝影
陳將1億5千萬現金匯入國庫交保後，相當配合檢方傳訊說明案情。記者卜敏正／翻攝
陳將1億5千萬現金匯入國庫交保後，相當配合檢方傳訊說明案情。記者卜敏正／翻攝

嘉義 賭博

延伸閱讀

博弈大亨陳盈助4天被檢傳喚5次 釐清金流往來

嘉義聞人陳盈助匯1億5千萬現金 正式創下嘉檢具保紀錄

來嘉義市最可怕的6件事 市長跟風告訴你

偵訊陳盈助 2度放他回家休息

相關新聞

蘇震清收賄後又還2000萬 李恆隆：他說已被監聽

立委蘇震清收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，依職務收賄罪起訴。台北地院今天開庭傳喚李作證。李恆隆說，前立委蔡煌...

勞動基金弊案翻版 群益投信前基金經理人炒股擴大偵辦

群益投信前基金經理人黃常恩被控利用人頭帳戶買進「華泰」等三檔股票，再以「群益創新科技基金」進場炒股，造因此獲利240萬多...

絞殺台日混血少女躲22年…前軍人求交保法院駁 下周宣判

桃園檢警去年接獲檢舉，偵破22年前平鎮17歲台日混血林姓少女凶殺案，檢方以當時是職業軍人的潘男吸毒怕曝光，夥同吳姓男子、...

犯罪被害保護修法 加害人接近被害人最高擬判刑3年

法務部今天上網預告修正犯罪被害人保護法，法案名稱更為「犯罪被害人權益保障法」，條文從36條大幅增加為100條；草案新增犯...

他網購空氣槍遭法辦…怒告進口公司 判決出爐了

陳姓男子5年多前上網購買一把西班牙製空氣長槍後遭警方逮捕，經地檢署認定具有殺傷力，依違反槍砲條例起訴，陳男不服上訴至最高...

申請「Lalu智慧創作權」遭駁 法院判命原民會重行審查

邵族民族議會申請「Lalu」傳統智慧創作專用權，原民會認為「Lalu」僅是地名而駁回。邵族文化發展協會不服提告，台北高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。