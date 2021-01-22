陳盈助1.5億交保後檢今第5度傳訊 還助聯絡2涉案人到案

嘉義地檢署偵辦嘉義聞人陳盈助涉賭博、洗錢案，日前曾3度傳訊陳，先以3張5千萬支票具保，由警方陪同返家休息，最後以1億5千萬現金匯入國庫交保，限制住居、不能出境、出海，昨、今二日檢方再傳陳應訊，並透過陳協助聯絡2洪姓涉案人到案說明，訊後請回。

嘉義地檢署昨下午、今天下午再傳喚陳盈助到案，陳今天上午10時許到案後相當配合，向檢方說明網路博弈公司成立始末，並協助釐清他與洪姓兄妹等公司關係，應訊至中午離開。

陳與相關人員前年4月，就在嘉義市成立資訊公司，多數資金、場地都與陳有關，檢方日前大規模搜索後，陳原表示無直接關係，但之後應訊策略忽調整，傳訊配合並協助調查，也向檢方說明僅嘉義市公司與他有關，其他北、中、南機房僅有金錢互動，跟他無關。

據了解，檢方去年開始監控陳等人在嘉義市東區成立的總部，但去年中旬該公司疑發現被監控，之後就化整為零，總部停業後，成員分別到嘉義市東西區多處，成立機房分部，洪姓兄妹即是公司負責人、陳為金主，檢調日前查緝時，洪2人都不在場，透過陳聯絡2人今天到嘉檢接受訊問、釐清案情。

檢警從本月16日查扣陳盈助旗下公司電腦後，迄今仍在分析電腦內資料，並持續查緝各辦公室據點，警方也日夜輪班，複製電腦內的資料。