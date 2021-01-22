律師扮殺人犯戲精上身邊哭邊講 國民法官判無期

台南地院今年度首場國民法官模擬法庭，審理研究生不滿前女友另結新歡，購買汽油想撞死女友後再焚屍並自焚，最後造成前女友及其男友一死一傷，經國民法官模擬法庭評議，判研究生無期徒刑。飾演被告的律師康文彬戲精上身，陳述時語帶哽咽，到後來邊哭邊講，講述自己生長背景、從小渴望愛，字字句句牽動在場所有人內心深處的情感，有如真實情境在法庭上演。

這場模擬法庭由資深法官包梅真擔任審判長，法官陳貽明、莊政達分任受命及陪席法官，再與6名國民法官及2位備位國民法官組成國民法官法庭。台南地檢署更派出檢察官蘇榮照 、鄭聆苓、陳冠霖，辯護人則由律師陳威延、葉進祥、林怡伶出任，審檢辯的陣容堅強。

模擬法庭在交互詰問檢察官錢鴻明扮演被害人後，考慮重大刑案經常涉及精神狀態的抗辯，而有精神鑑定的必要，委請嘉南療養院精神科主任李俊宏醫師擔任鑑定證人，說明鑑定結果及鑑定依據。

今天審理程序中，傳訊檢察官洪欣昇扮演被害人父親及律師黃厚誠扮演被告父親外，辯護人開始詢問律師康文彬所扮演的被告，對於父親去借錢幫他賠償了900萬元，會不會很後悔？康文彬戲精上身，開始陳述時聲音哽咽，之後邊哭邊講，講述自己生長背景、從小渴望愛，以及犯案前就已經在看診精神科的精神狀態，字字句句都牽動在場所有人內心深處的情感。

經檢辯攻防後，下午進入評議程序的重頭戲，因為國民法官均無法律專業背景，審判長不僅要主持評議程序，還要先一一解說相關實體法及程序事項的規定，最後投票達成被告犯恐嚇危害安全罪，處4月徒刑，可易科罰金，又犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身。