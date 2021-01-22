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勞動基金弊案翻版 群益投信前基金經理人炒股擴大偵辦
群益投信前基金經理人黃常恩被控利用人頭帳戶買進「華泰」等三檔股票，再以「群益創新科技基金」進場炒股，造因此獲利240萬多元，並致群益2300多萬元損失。台北地檢署檢察官王如玉今發動第二波行動，兵分11路搜索並約談黃常恩等7人，全案朝違反證交法等罪方向發展。
黃常恩擁有台大財務金融研究所碩士。檢調獲報，2018年9月至11月間，利用林彥合等3個人頭證券帳戶，陸續買進華泰等5檔股票合計近千張；林彥合也涉嫌以其人頭證券帳戶，私下買進股票。
檢調懷疑，金管會於2019年8月至11月間介入調查期間，曾向統一證券營業員張志豪調閱證券交易帳戶等相關資料，但張志豪涉嫌私下將金管會公文洩漏給林彥合，使林彥合有所警覺，張志豪被依洩密罪被告身分被約談到案。
檢調獲報，指黃常恩、林彥合等2人涉於2018年間，利用群益基金拉抬「華泰」、「原相」及「晶電」等三檔股票，黃常恩因此獲利240萬元，並造成群益虧損2320萬元，涉「證券投資信託及顧問法特別背信」及「證券交易法操縱股價」等罪。
檢調查出，黃常恩、林彥合、陳錫演、張哲瑋、吳秀聰、趙雲川等6人都在交易分析系統群組內，涉於2018年4月至2019年8月間，利用「群益創新科技基金」買進已進場的「元太」、「原相」、「匯鑽」、「雙鴻」、「良維」等五檔股票。
黃等人趁機於高點時賣股，套利1.9億多元。不過，該基金於操作獲利，並無害群益受到損害，黃常恩等人無涉刑法背信罪問題。檢調今約談黃常恩，及林彥合、陳錫演、張哲瑋、吳秀聰、趙雲川等人頭，預計晚間移送複訊。
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