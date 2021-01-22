博弈大亨陳盈助4天被檢傳喚5次 釐清金流往來

博弈大亨陳盈助涉及網路博弈、洗錢罪嫌，連同今天是第5次被檢方傳喚調查金流，另涉經營網路博弈的洪姓兄妹也到案，檢方懷疑陳盈助為洪姓兄妹背後金主，訊後，3人均請回。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，陳盈助於19日被傳喚到案，檢方複訊至20日凌晨2時，陳盈助因心臟裝6支支架表達身體出現不適症狀，基於人道考量，先以新台幣1億5000萬元本票為擔保，讓陳盈助先返家休息。

蔡英俊指出，陳盈助20日上午及下午再度接受檢方複訊，檢方考量犯罪嫌疑重大，除裁定以1億5000萬元交保外，並限制住居、出境、出海，創下嘉義地檢署最高交保金額紀錄。

檢警調查，陳盈助友人洪姓兄妹涉嫌利用在嘉義市大雅路一處民宅設立資訊公司，這家公司疑為多家網路博弈大本營，且懷疑陳盈助為背後金主。

檢警長期監控，因日前發現資訊公司搬家至其它處所，16日起便大規模執行3波搜索行動，但洪姓兄妹都藏匿起來。

蔡英俊說，陳盈助昨天再次被傳喚到案，檢方除確認1億5000萬元交保金已匯入國庫外，並要求陳盈助協助聯繫洪姓兄妹到案說明，釐清案情。

蔡英俊表示，洪姓兄妹經營的資訊公司於民國108年4月成立至今，檢警發現資訊公司突然搬家移至其它處所，公司大部分資產都在陳盈助名下，因此，強烈懷疑陳盈助是背後金主。

連同今天是第5次傳喚陳盈助到案外，洪姓兄妹也到案說明，釐清雙方金流往來關係，訊後，3名被告均請回。