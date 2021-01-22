他網購空氣槍遭法辦…怒告進口公司 判決出爐了

陳姓男子5年多前上網購買一把西班牙製空氣長槍後遭警方逮捕，經地檢署認定具有殺傷力，依違反槍砲條例起訴，陳男不服上訴至最高法院遭駁回確定，陳男認為進口商才是元凶，提告該公司違反槍砲條例，進口商檢具相關進口證明文件，證明當年所進口的空氣槍，經相關主管單位鑑定動能，並未超過法規所定的20焦耳，日前對進口商處分不起訴。

不起訴指出，陳姓男子於104年11月間，透過網際網路在雅虎網站向代理商購買一把空氣長槍被警方查獲後，台東地檢署認定該把空氣長槍具有殺傷力，於105年依違反槍砲條例起訴，陳男不服上訴至最高法院，於107年被最高法院駁回上訴確定，陳男上訴不成後，反提告空氣槍進口商才是違反槍砲條例的元凶。

進口商強調104年進口該批空氣槍時，有檢具相關進口低動能遊戲用空氣槍的原廠比動能聲明書及規格說明書等文件，依法向財政部關務署、內政部警政署、新北市警察局等相關主管單位報備，且經基隆關化驗位取樣鑑定，經動能檢測箱射擊鋁片快篩，未能穿透第一片鋁片，經判定單位面積動能低於每平方公分20焦耳，才獲准通進口。