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蘇震清收賄後又還2000萬 李恆隆：他說已被監聽

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

立委蘇震清收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄款，依職務收賄罪起訴。台北地院今天開庭傳喚李作證。李恆隆說，前立委蔡煌瑯2012年介紹蘇震清給他認識，他認識蘇震清之前，蘇從來沒有關心過SOGO案。

李恆隆去年8月4日羈押，關3天後，8月7日轉「汙點證人」證述行賄蘇震清，合議庭今天提解蘇震清、傳喚李恆隆出庭，李、蘇同庭，氣氛尷尬；李恆隆說，蘇在旁邊他會緊張，審判長建議蘇可先行離庭由律師詰問證人即可，但李後來又說「不用了」。

李恆隆證稱，大家都知道和行政院最好的溝通管道是立委，他找立委「無事不登三寶殿」，他是有一點錢的人，可贊助立委選舉，因此不必明說，只要他一找立委，大家就會懂是什麼意思。

李恆隆說，2012年蔡煌瑯介給蘇震清給他認識，蔡是交通委員會的委員、蘇在經濟委員會，那是蘇震清第一次幫忙SOGO案。

李恆隆說，給蘇震清2000萬元是「肉包子打狗，有去無回」，但半年後蘇突然說要還錢，還開了支票，李證稱，蘇當時對他說，因被監聽所以請他兌現支票，至於其餘給蘇震清的50萬元、230萬元、300萬元，至今沒有歸還，李還說，蘇震清還2000萬後就不太願意理他。

李恆隆證稱，給蘇震清錢大家心照不宣，第一次蘇是以周轉為理由跟他要了50萬元，蘇震清後來說選舉要宣傳看板費230萬元也給，蘇還開口要300萬元。

李恆隆說，認識蘇震清快十年，沒跟蘇見過很多次面，給蘇震清錢不會盯著他做事，也從來沒有指揮蘇該做什麼事，更沒有要求蘇去向經濟部施壓。

李恆隆說，蘇震清有一次開協調會詢問前經濟部長張家祝，張稱用以增資太流的文件是假文件，他聽到張家祝的說法欣喜若狂，之後對蘇的要求有求必應、言聽計從；李稱，他沒有明確要求蘇幫忙他的SOGO案，「我沒有那麼白目」，但也不會無緣無故給人家錢。

蘇震清涉嫌收賄被羈押。圖／本報系資料照
蘇震清涉嫌收賄被羈押。圖／本報系資料照

蘇震清 李恆隆

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