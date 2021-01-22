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一片口罩賣12元 台南母子檔哄抬囤積防疫物資判4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，去年初當局徵用一般醫用口罩為防疫物資，實施口罩實名制，一罩難求，台南市翁姓男子去年3月中旬至4月間囤積大批口罩，並以每片12至14元，高於市價2至3倍，上網刊登訊息，翁的母親則負責出貨，面交時當場被警方查獲，台南地院認母子共同犯哄抬價格囤積防疫物資罪，分處3、4月徒刑，可上訴。

檢警調查，翁及翁母兩人明知行政院去年1月30日起徵用一般醫用口罩及外科手術用口罩為防疫物資，又於去年3月10日依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的規定將一般醫用口罩及外科手術用口罩及N95口罩列為防疫物資，且2月6日起實施口罩實名制，並以每片5元的價格出售給民眾。

然而，翁去年3月中旬至4月間，在台南市南區住所上網，刊登「口罩現貨 ！零售一片14元，大量12元」訊息販售醫療口罩，經警方上網巡邏發現，4月5日傍晚，經翁許諾賣出醫療用口罩200片、共2400元，雙方相約在南區金華路附近面交，經抽樣送鑑定符合醫療用口罩標準。

再向翁確認仍有醫療口罩販售，4月21日下午在永康區尚頂路與正南三路口面交醫療口罩5500片每片12元，母子同來面交時，為警查獲且查扣口罩5671片。檢方認母子檔涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法起訴。

台南地院認傳染病防治法第61條構成要件為「中央流行疫情指揮中心成立期間，對主管機關已開始徵用之防疫物資，有囤積居奇或哄抬物價之行為且情節重大者」，而母子2人雖有哄抬價格囤積防疫物資行為，但檢察官未舉證說明兩人行為有何情節重大情形。

台南地院審酌，母子明知嚴重特殊傳染性肺炎係近期全體國人、新聞媒體及國際社會高度關注的重大公共衛生事件，該法定傳染病的擴散造成我國民眾對於口罩的需求量大增，竟趁此機會將已公告為防疫物資的醫用口罩以高於市價2至3倍的價格出售，哄抬價格，影響大眾權益及公共衛生安全。兼衡2人此期間對外販售醫用口罩的數量、價格、實際及預期獲利，分處3、4月徒刑，可易科罰金，可上訴。

台南地院審酌，翁及翁母此期間對外販售醫用口罩的數量、價格、實際及預期獲利，認兩人共同犯哄抬價格囤積防疫物資罪，分處3、4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，翁及翁母此期間對外販售醫用口罩的數量、價格、實際及預期獲利，認兩人共同犯哄抬價格囤積防疫物資罪，分處3、4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

口罩 新冠肺炎 傳染病

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