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絞殺台日混血少女躲27年…前軍人求交保法院駁 下周宣判

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園檢警去年接獲檢舉，偵破22年前平鎮17歲台日混血林姓少女凶殺案，檢方以當時是職業軍人的潘男吸毒怕曝光，夥同吳姓男子、2名陳姓女子，擄走林剃光頭、絞殺還分屍撒狗血，潘在看守所半年多，稱自己「不可能逃亡」聲請停止羈押，法院以他犯殺人罪嫌疑重大駁回，1月26日宣判。

經查，1998年林姓少女離家受雇到潘男、吳男及2名陳女經營的檳榔攤，4人均有吸毒習慣，潘當時是軍人怕被檢舉、懷疑少女偷拿營業款項，夥同其餘3人將她拘禁，剃光頭髮凌虐、用毛巾絞死再丟棄草叢焚屍，直到去年有目擊者良心不安，時隔27年才出面檢舉，檢方依殺人罪嫌起訴4人。

去年9月17日桃園地院首開庭，林姓少女已高齡7旬的父親悲憤說「女兒在生時慘死，死後無葬生之地」，20幾年來的痛苦這些人都不知道，請求法官一定要判重刑，不然對不起女兒。

潘男去年7月15日被收押至今，他主張，自己沒有想逃，只想先回家處理經濟問題，家中小吃店是他和妻子經營，生活很吃力，被羈押至今剩老婆1人支撐，他願意每天到派出所報到4次。

潘的辯護人說，所有證人交互詰問完畢，無串供滅證之虞，隨仍有吳姓嫌犯在逃，但潘和吳20多年沒聯繫，潘也有妻小、固定住所，不可能會棄置家人不顧逃亡，潘的妻子也願提80萬元保證金，擔保潘無逃亡之虞。

法院查，全案去年12月29日辯論終結，將於下周二（26日）宣判，依全案事證，認定潘涉嫌殺人罪嫌疑重大，潘也坦承有參與遺棄、損壞少女屍體行為而有滅證之事實，所犯為最輕本刑10年以上。

法院認為，全案因劉姓男子案發後20多年向警方告發才查獲，潘主觀上逃亡動機相當高，客觀也有逃亡可能，認為仍有羈押必要，駁回其聲請；但法院也考量，全案已辯結、定期宣判，相關事證調查完畢，已無串證之虞，准予解除禁止接見、通信。

潘等人吸毒怕被檢舉，竟將台日混血的17歲少女絞殺、焚屍，時隔27年有人檢舉才重啟調查。圖／家屬提供
潘等人吸毒怕被檢舉，竟將台日混血的17歲少女絞殺、焚屍，時隔27年有人檢舉才重啟調查。圖／家屬提供

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