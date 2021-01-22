等了3年多…王光祿打獵案 憲法法庭3月9日言詞辯論

布農族獵人王光祿2013年8月持獵槍捕獵野生保育動物山羊、山羌，遭檢方起訴，後遭判刑3年6月確定；王稱因年邁的母親懷念山珍野味才狩獵。檢方提非常上訴，最高法院審理認為有違憲之虞，2017年9月由合議庭法官具名聲請釋憲，裁定停止審判，直到大法官作出解釋後再審理。大法官今決議3月9日在憲法法庭行言詞辯論。

本案牽涉的法條包括槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項及第3項、野生動物保育法第21條之1第1項及第2項、原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項及第4項等規定。

王光祿以土造長槍捕獵野生保育動物山羊、山羌各一隻，當時法院認為槍砲條例允許原住民為生活工具所需，經主管機關許可而持有「自製獵槍」打獵，但王使用的「土造長槍」無法免責。此外，王光祿是基於滿足口腹之欲獵捕，並非為了傳統文化或祭儀。

最高法院聲請釋憲理由指出，狩獵是原住民傳統文化，槍砲條例限制原住民僅能以「自製」的落後槍枝打獵，致原住民不能使用較安全的現代化制式獵槍；另外，野生動物保育法限制原住民只能基於因動物逾量、學術研究、教育目的或傳統文化祭儀必要才能狩獵，罔顧原民生活習慣。最高法院認為槍砲條例、野生動物保育法條文未考量原住民特殊情形，也沒有依據原基法檢討修正，不符合兩公約規定應事先與原民部落諮商獲其同意，違反憲法增修條文第10條規定的國家應肯定多元文化、維護原住民傳統及促進發展的意旨。

本次言詞辯論提綱如下：

1、原住民（族）（狩獵）文化權部分

我國憲法是否保障原住民（族）（狩獵）文化權？上述權利之憲法依據、理論基礎、內涵及範圍為何？其性質屬於個人權或群體權或二者兼具？

2、原住民（族）（狩獵）文化權與環境生態保護，尤其與野生動物保育之平衡

(1)原住民（族）（狩獵）文化權之主張如何與憲法所規定之環境與生態保護要求相平衡？

(2)野生動物保育是否屬於憲法位階的保護法益？其憲法依據、理論基礎、內涵及範圍為何？

(3)國家對於原住民（族）之狩獵保育類野生動物得為如何之管制，始屬合憲？

(4)野生動物保育法第21條之1規定，就原住民族獵捕野生動物，係採事前許可制，是否合憲？除上開條文所定之「基於其傳統文化、祭儀」之目的外，是否應包括自用之目的（2005年2月5日制定公布之原住民族基本法第19條第2項規定參照）？

3、自製獵槍部分

槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項規定，就原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、魚槍，免除刑罰，而僅處以行政罰。上開規定將得免除刑罰之狩獵工具限於自製獵槍、魚槍，是否違憲？又上開免除刑罰之規定未及於（自製）空氣槍，是否違憲？

4、以下請研究原住民族專家及生態保護專家表示意見

(1)狩獵活動對於台灣原住民族傳統文化之意義與重要性如何？原住民狩獵對生態保護之影響如何？

(2)傳統上，台灣原住民族之狩獵方式與狩獵工具為何？台灣原住民使用槍枝作為狩獵工具是始於何時？其用以狩獵的槍枝是否僅限於自製獵槍、魚槍？是否包括空氣槍？

(3)野生動物保育法第21條之1第2項規定，與原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項及第4項規定，有關事先核准之申請部分，與維護原住民傳統狩獵文化以及生態保護之間有何關聯性？

(4)以上各項如有實證研究資料，請提供之。