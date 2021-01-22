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賊嗆「我就是小偷，又怎樣」 毒打86歲老翁判重刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

86歲陳翁看見陳男撬開機車置物箱在算錢，陳男怒叫「我是小偷，又怎樣？」，持鐵製畚斗、竹掃把毆打陳翁，又以腳踹陳翁的肚子，致被害人傷痕累累，行動不便，台中高分院合議庭以陳男是累犯，依傷害罪判刑3年2月；竊盜罪判刑7月確定。

被害人陳姓老翁證稱「案發當天凌晨3點多，我看到他撬開別人的機車置物箱，在那邊算錢，我掃地掃到那邊，他叫我不要掃地，我回稱我掃我的地、你算你的錢，雙方沒有妨害，但我掃了1分多鐘後，他就跑過來說他是小偷，雖然我有看到，但怕被他打，所以我不敢說，然後他掐住我的脖子，將我壓在地上，我因為不能呼吸，所以就轉身將身體背面朝上」。

「他拿我掃地用的鐵製畚斗一直朝我的背部攻擊，因為很痛，所以我又翻身，讓身體正面朝上，被告又換竹掃把攻擊我，我用手、腳阻擋，後來掃把打到斷裂，被告要離開時，還用力往我的肚子踩了3下，我看到被告離開，才趕快爬起來進去便利商店求救；我的手部、腳部流血，胸口雖然沒有流血，但肋骨斷了，到現在還會痛」。

判決書指出，37歲的陳男於2019年3月18日晚間，在台中市太平區竊取黃女的機車，次日凌晨騎至中市南區德富路旁，蹲著細數身上零錢，適見86歲的陳姓老翁在一旁掃地，竟對老翁怒叫「我是小偷，又怎樣」，先徒手掐住老翁頸部，將老翁壓倒在地，老翁為掙脫因而反轉呈現背部朝上、正面朝地。

陳男持鐵製畚斗，毆打陳姓老翁背部，老翁因疼痛而翻身，陳男又持竹掃把，毆打老翁的手腳，再以腳朝老翁胸腹部踹，被害人因此受有頭部其他部位挫傷、右側肋骨多發性閉鎖性骨折（右側第5、6、7、8肋骨骨折）、雙側性手肘開放性傷口、左側手部擦傷、右側足部擦傷等傷勢。

法官審理時，陳姓老翁表示「我不認識他，無緣無故遭毆打到肋骨斷掉，我非常不甘願，花了很多醫藥費，現在變成跟廢人一樣，但現在背部還是會痛，要慢慢躺下去，不能太快，希望判重一點比較合理」。

合議庭審酌，陳男正值盛年，身強體壯，並無殘疾，無視陳姓老翁已經高齡86歲，僅因懷疑被害人質疑他為小偷，就持鐵製畚斗、竹掃把及腳踢毆傷被害人，導致受傷多處，行動不便，影響日常生活功能，犯案情節嚴重，且犯後並未與被害人達成和解，予以判刑。

86歲陳翁看見陳男撬開機車置物箱在算錢，陳男怒叫「我是小偷，又怎樣？」，持鐵製畚斗、竹掃把毆打陳翁，又以腳踹陳翁的肚子，致被害人傷痕累累，台中高分院合議庭以陳男是累犯，依傷害罪判刑3年2月。圖／本報資料照
86歲陳翁看見陳男撬開機車置物箱在算錢，陳男怒叫「我是小偷，又怎樣？」，持鐵製畚斗、竹掃把毆打陳翁，又以腳踹陳翁的肚子，致被害人傷痕累累，台中高分院合議庭以陳男是累犯，依傷害罪判刑3年2月。圖／本報資料照

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