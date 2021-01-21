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金門男駕駛貨車爆胎失控 猛力撞歪路燈車頭凹陷

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

再忙，也要記得檢查車輛! 1名林姓男子在今天下午駕駛一部小貨車沿林湖路往下后垵方向，行駛至下坡路段時，車輛突然爆胎，導致小貨車失控向右衝出路外，硬生生的撞上路旁燈桿，造成路燈桿歪斜，車頭也嚴重凹陷；超大的撞擊聲響，把附近的居民都嚇了一大跳；肇事原因正由警方進一步釐清。

金城分局表示，在今天下午1時20分許，有位年約60歲的林姓男子駕駛一部小貨車行駛在林湖路上，車上還裝載數十包牧草，當他開往下后垵，行駛至下坡路段時，車輛左後輪突然爆胎，導致小貨車整個失控向右衝，並衝出路外，車頭副駕駛座正好撞上路旁燈桿，造成車頭嚴重凹陷。

猛烈的撞擊，讓林姓駕駛也嚇到，林男的臉、腿部受傷送醫，檢查過後所幸只是皮肉傷，目前已返家休息；警方獲報立即趕往處理，駕駛人經酒測無酒精反應；這場車禍，也造成路燈桿整個歪斜、燈罩懸在半空搖搖欲墜，金門縣養工所也立即派員趕往處理，將會依規定向駕駛人求償。

金城分局表示，交通部自103年1月1日起，已將胎紋深度納入定期檢驗項目中，胎紋深度必須大於1.6公釐(mm)才算合格，依據道路交通管理處罰條例第17條規定「如檢驗不合格之車輛於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格，將會吊扣其牌照。」，提醒駕駛人平時都應注意車輛之保養與檢查，以維自身與其他用路人安全。

金門1名60歲林姓男子今天下午駕駛一部小貨車沿林湖路往下后垵方向，因車輛突然爆胎，導致小貨車撞上路旁燈桿，造成路燈桿歪斜，車頭也嚴重凹陷。圖／警方提供
金門1名60歲林姓男子今天下午駕駛一部小貨車沿林湖路往下后垵方向，因車輛突然爆胎，導致小貨車撞上路旁燈桿，造成路燈桿歪斜，車頭也嚴重凹陷。圖／警方提供
金門1名林姓男子今天駕駛一部小貨車，因車輛突然爆胎，導致小貨車撞上路旁燈桿，車上的牧草散落一地。圖／警方提供
金門1名林姓男子今天駕駛一部小貨車，因車輛突然爆胎，導致小貨車撞上路旁燈桿，車上的牧草散落一地。圖／警方提供

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