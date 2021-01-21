立委范雲拒繳保證金無法參選台北市長 法院判她敗訴

民進黨立委范雲。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

民進黨籍立委范雲於2018年間登記參選台北市長，因拒繳保證金而不受理登記，她提告抗爭。台北高等行政法院認為保證金制度並不違反法律保留、授權明確性、比例、平等、不當聯結禁止等原則，及平等權或侵害人民參政權情事，今判她敗訴，可上訴。

2018年8月30日，時任社民黨召集人范雲登記參選台北市長，拒繳200萬元保證金被台北市選委會以不合規定為由，不受理其申請登記。前年1月8日，范雲提告指保證金制度違反憲法「平等權」、「參政權」、「被選舉權」。她曾說，若敗訴要聲請釋憲。

法院認為，她提撤銷訴訟，因選舉已辦理完畢，范雲即應提起確認原處分為違法的訴訟，欠缺權利保護必要，應予駁回。提確認訴訟，釋字468號解釋及本件所涉選罷法第32條第1項立法理由，可知立法目的皆為使參選人審慎考量是否決定要登記擔任候選人。

並確認其確實具有一定民意基礎，而非基於輕率決定或隨意起舞即逕自參選，藉以節省社會資源與國家公帑，並確保選舉制度可以確實且有效選任出民選公職人員，以作為國家與地方自治團體首長或代議士。

依舉重以明輕法理，選罷法及台北市選委會公告直轄市長每一候選人應繳納保證金200萬元，目的同為防止選舉人輕率登記為候選人，而非強制候選人負擔鉅額選舉費用，當屬重要公益。

公告並非授權中選會就保證金目的、範圍或內容訂定法規命令以補充法律規定不足的委任立法，純是基於法律裁量授權，明定中選會執行法律時得自由判斷範圍，如無裁量濫用或逾越立法裁量範圍等情事，即屬適當。

法院指出，中選會對此一金額決定既無裁量濫用，又未逾越立法裁量範圍，復是參照當時社會經濟環境、民情選風與國民平均所得而為，也非鉅資而在籌措上具有困難無以覓得，於選舉結束後若候選人得票數有達相關規定標準。