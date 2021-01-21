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涉貪警開偵查庭 律師竟把證據藏口袋遭判刑6月

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

翁姓律師離職員警委任辯護貪汙案，偵查庭中，將搜索扣押的匯款書證物放進口袋，依隱匿刑事證據罪起訴。法院審理，翁辯無罪，台北地院更改起訴法條，依隱匿公務員職務上掌管物品罪判翁有期徒刑6月，得易科罰金54萬元。

判決書指出，翁身為律師，熟稔法令規定，利用檢察官清點扣案物的機會，將公務員職務上掌管的物品予以隱匿；翁曾有利用擔任律師機會洩密的紀錄，2次利用執業機會犯罪，犯後否認犯行，毫無悔改之意，依法判決。

同案，檢察官認為薛姓離職員警是共犯，起訴薛，不過，法官認為沒有證據顯示薛犯罪，依罪證有疑、利歸被告法則，判薛無罪。本案可以上訴。

薛姓離職員警2013年涉電玩弊案被查辦，請翁辯護。檢方指控，2013年7月2日台北地檢署檢察官在第3偵查庭偵訊薛，勘驗調查局台北市調查處3月6日搜索扣押的皮包，翁趁檢察官不注意時，將皮包內2紙元大商銀匯款書取出，藏入褲子右口袋，檢方起訴翁與薛。

法院開庭，翁否認犯行，辯稱不是想要隱匿匯款書不讓檢察官知道，沒有隱匿證據；法官認為，翁若需匯款書為薛主張權利，應向檢察官聲請、或以書狀聲請取回扣押物，捨此不為，證明他有犯罪故意。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

檢察官 律師 離職

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