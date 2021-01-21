快訊

直播／新台幣強升、出口商叫苦連天？央行外匯局長：炒匯糧商抓到了！

泰羽賽／生涯400勝到手！戴資穎延續完美紀錄闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綺瑩資訊涉詐貸兩銀行2.6億 董事總經理等3人約談到案

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳，涉在2013年至2016年間，以變造交易金額、開立不實發票存根，向兩家銀行詐貸2.6億多元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處兵分5路，搜索並約談李、馬等人，全案朝違反銀行法方向偵辦。

鼎宸系統公司原名為綺瑩資訊公司，專營電腦系統整合資訊服務業務。檢調調查，2013年5月至2016年5月間，李語宸等人涉嫌以向5家廠商的交易應收帳款融資，向兩家銀行申貸。

李語宸等人涉嫌變造發票金額、開立不實發票存根，製造多筆假交易，買賣交易標的為「影印供應契約」向兩家銀行辦理貸款。李等人涉在應收帳款到期之前，將款項存入備償專戶，假裝是廠商匯的款項，讓銀行繼續受騙，詐貸高達2.6億多元。

檢調追查，先前申貸總金額已清償完畢，兩間銀行並未產生呆帳。檢察官陳照世今指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索及以犯罪嫌疑人身分約談李語宸、馬蓉芳，及以證人身分約談李的胞姐等3人到案，預計晚間移送複訊。

綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳，涉在2013年至2016年間，以變造交易金額、開立不實發票存根，向兩家銀行詐貸2.6億元。台北地檢署今展開搜索約談行動。圖／本報資料照
綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳，涉在2013年至2016年間，以變造交易金額、開立不實發票存根，向兩家銀行詐貸2.6億元。台北地檢署今展開搜索約談行動。圖／本報資料照

發票 詐貸 北市

延伸閱讀

南澳鄉補選鄉代 候選人席開6桌請選民4萬元交保

台中2男不戴口罩凌晨到社區放鞭炮「全都錄」 警：將約談到案

台南私立教養院志工缺錢花用 變造感謝狀十次騙9000元

影／2嫩女為搶椅子先打起來 演成多人全武行6人被逮

相關新聞

普悠瑪事故受難最重家族 董小姐控副總統賴清德涉不法

2018年10月21日台鐵普悠瑪列車在新馬車站高速翻覆，造成18死逾200人輕重傷，案件舉國震驚，是台灣史上死傷最嚴重的...

就好此道！成大公園上演3P活春宮 累犯男處拘役40日

台南市周姓男子有野外露出的癖好，與維特上網友林姓男子、林姓女子3人為追求刺激，去年11月9日深夜2時15分相約在東區大學...

撞死妻子和律師2度判死 「符合自首」改無期徒刑定讞

男子洪當興2017年在台南地院與台南地檢署間通道，駕廂型車衝撞、輾壓與他打離婚官司的妻子與律師黃政雄致死，一、二審原判他...

涉貪警開偵查庭 律師竟把證據藏口袋遭判刑6月

翁姓律師受離職員警委任辯護貪汙案，偵查庭中，將搜索扣押的匯款書證物放進口袋，依隱匿刑事證據罪起訴。法院審理，翁辯無罪，台...

綺瑩資訊涉詐貸兩銀行2.6億 董事總經理等3人約談到案

綺瑩資訊公司實際負責人、董事兼總經理李語宸被控與協理馬蓉芳，涉在2013年至2016年間，以變造交易金額、開立不實發票存...

不滿債務糾紛…談判前霸佔道路開車猛撞 聚眾鬥毆罪起訴

19歲鍾姓男子不滿與吳姓男子的債務糾紛，去年涉嫌糾眾金姓男子等人，在大同區道路上徘徊，於環河北路、歸綏街口發現吳男車輛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。