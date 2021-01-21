普悠瑪事故受難最重家族 董小姐控副總統賴清德涉不法

2018年10月21日台鐵普悠瑪列車在新馬車站高速翻覆，造成18死逾200人輕重傷，案件舉國震驚，是台灣史上死傷最嚴重的火車意外。普悠瑪受難家屬自救協會會長董小羚指控運安會調查報告有誤，今赴台北地檢按鈴控告行政院前院長賴清德及運安會成員涉偽造文書罪嫌。

董家在台東縣成功鎮經營活龍蝦餐廳的董家8口遇死劫最慘痛。董小羚質疑，第一，行政院及運安會調查報告有登載不實內容，翻車時間點與我們看翻覆列車上行車紀錄器，兩時間比對之下，運安會跟行政院報告時間點，可是車上的行車紀錄器是還沒有翻車。

它有時間差，那麼到底誰是真的？運安會說的是真的？還是行政院說的是真的？還是那個車上的行車紀錄器才是真的？這個都有疑點。第二，從頭查到尾，若將來案件進到宜蘭地院，法官會參酌這些資料真實性、正確性，法院會不會double check？

或者說，法院會完全相信這份報告，但是我們問了許多專家，找出很多錯誤的訊息、報告及計算公式。所以，按鈴控告運安會跟行政院作登載不實調查報告，就是告調查小組及當時批准公布，有監督責任的賴清德，誰該負起監督的責任，那我們就會對誰提告。

文明人權服務協會理事長張凱鈞說，一路從普悠瑪事件發生後至今，從宜蘭地院到運安會報告，深切發現一件事，就是整個政府矛頭，包含之前去監察院陳情，所有都完全指向司機所為，非常不合常理，我們之前強烈質疑這點，司機絕對不能當代罪羔羊。

張說，台鐵及行政院要出來面對，要出來解決整體制度上問題，而不是所有問題都出現在一個司機身上。尤其運安會報告可顯現，該份報告在發生事件時間點，根本在行車紀錄器上面完全還沒有翻車。

因此，強烈質疑這會造成之後法院審查，也會造成公務人員登載不實，司法、人權單位一定要出來，協助普悠瑪的所有受難者來爭取個公道。

董小羚說，這個報告關聯每一年有將近兩億載客量的台鐵，若報告如此草率，也對翻覆事故看得這麼簡單，那會影響人次及未來乘客生命財產安全。嚴正呼籲台鐵，不希望再有下一個滅族的董家。