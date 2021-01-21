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健檢浮報健保費 心臟名醫陳識中等3醫師遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市聯合醫院前心臟科醫師陳識中，與醫師蕭文黌、吳佩翰等人另成立「全心醫學」聯合診所，涉在2017年間趁替民眾健康檢查機會，重複刷健保卡企圖向健保署浮報健保費。台北地檢署調查後，認定陳等3人涉犯詐欺未遂、偽造文書，今依法起訴。

陳識中具有博士學位，原是萬芳醫院心臟科醫師，2008年9月起，借調到台北縣立醫院（改制前），期滿後，任心臟內科主任職務。爾後，陳識中另成立「全心醫學」聯合診所。

檢方調查，健保署發現，陳識中等3名醫師在2017年度以「全心醫學」聯合診所大量申報請領健保費，驚覺有異，暗中進行調查並訪談10多名就診病患。

健保署發現，陳識中等人以「全心」及「京閣」為名，在聯合診所中另成立全心陳醫師診所、全心蕭醫師診所及京閣吳醫師診所，主要業務是替民眾做例行健康檢查或職前健檢。

陳識中等人卻在民眾健檢後，再杜撰民眾「生病」名目，另外重複刷民眾健保卡2到3次，企圖創造就醫需求進而浮報健保費。健保署經訪談病患，確認他們沒有另外就醫需求，但因院方沒另收掛號費，病患就沒追究重複刷卡行為。

健保署認為，陳識中等人已觸犯詐欺罪嫌，因此撤銷全心申請的健保費，並函送北檢偵辦。檢方偵查時，陳等3人堅決否認不法；檢方傳喚到病患作證，證稱陳識中等人確實有重複刷卡、浮報費用行為，今依刑法詐欺未遂、偽造文書等罪起訴陳男等3名醫師。

新北市聯合醫院前心臟科醫師陳識中，另成立「全心醫學」聯合診所，趁替民眾健康檢查機會，重複刷健保卡企圖向健保署浮報健保費。台北地檢署偵查起訴。圖／本報資料照片
新北市聯合醫院前心臟科醫師陳識中，另成立「全心醫學」聯合診所，趁替民眾健康檢查機會，重複刷健保卡企圖向健保署浮報健保費。台北地檢署偵查起訴。圖／本報資料照片

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